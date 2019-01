Un drammatico e letale incidente stradale avvenuto nelle scorse ore nel Torinese è costato la vita a un pompiere di 37 anni in servizio al distaccamento di Ivrea. La vittima è Ivan Ferrero, residente a Saluggia, in provincia di Vercelli, e vigile del fuoco in servizio permanente. Il dramma si è consumato nel serata di martedì, intorno alle 21, lungo la strada provinciale 78 di Vestigné, nel territorio del comune di Bogomasino, sempre nella città metropolitana di Torino. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il Fiat Doblò su cui viaggiava Ferrero, per motivi ancora da accertare, si sarebbe schiantato contro un’Audi A3 finendo poi in un fosso a bordo carreggiata.

Un impatto violentissimo che ha completamente distrutto la vettura e addirittura fatto schizzare il motore fuori dalla scocca. Nessuno scampo per il 37enne pompiere. Ad estrarlo dalle lamiere contorte della vettura sono stati i suoi colleghi di Castellamonte e Torino accorsi sul posto. Un compito arduo che ha richiesto lungo tempo in quanto l'auto si è accartocciata ed è finita tra gli alberi. Sul posto anche il personale del 118 ma per l'uomo al volante è stato solo possibile constatare il decesso. Ferito e soccorso invece il conducente dell'altra macchina, un uomo di 31 anni di Livorno le cui condizioni in un primo momento sembravano gravi. L'uomo, dopo essere sceso dall'auto, è svenuto ed è stato trasportato in elicottero all'ospedale Cto di Torino con un codice rosso ma fortunatamente le sue ferite sono state giudicate non gravi.

Dolore e incredulità tra i tanti colleghi della vittima dell'incidente stradale dopo la diffusione della notizia della morte del 37enne . Sui social in tanti hanno voluto lasciare un proprio ricordo del vigili del fuoco, apprezzato nei vari distaccamenti in cui ha prestato servizio . "Carissimo amico, con la tua frase che mi hai detto tempo fa in un momento di crisi voglio ricordarti per sempre. Una volta Pompiere lo sarai per sempre. Ti Voglio bene Amico Mio", ha scritto un collega.