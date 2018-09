Archiviati i test di ammissione alla facoltà di Medicina e Chirurgia, svolta ieri da circa 67mila studenti, tocca oggi, mercoledì 5 settembre, agli aspiranti veterinari svolgere la prova di ammissione a Veterinaria per l'anno accademico 2018/2019. In totale, ci sono ottomila domande, numero leggermente inferiore rispetto a quello degli anni passati, per 759 posti a disposizione in tutta Italia. A partire dalle ore 11:00, in contemporanea in tutte le sedi autorizzate, i candidati avranno a disposizione 100 minuti per rispondere ai 60 quesiti stabiliti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Sarà sempre il Miur che pubblicherà online sul proprio sito ufficiale le soluzioni del quiz al termine della prova, che contiene due quesiti di cultura generale, venti di ragionamento logico, sedici di biologia, altrettanti di chimica e sei di fisica e matematica.

"Il consiglio è di avere una forte motivazione professionale, di non confondere il sentimento per gli animali con la passione per la medicina veterinaria, di essere consapevoli che in sanità pubblica come in quella privata è richiesta una competenza ormai non più solo sanitaria e clinica in senso stretto, ma sempre più gestionale e manageriale. Per il resto, sinceri auguri di in bocca al lupo ai ragazzi, dato che il test – invece che essere attitudinale come sarebbe auspicabile – è un quiz aleatorio, dove la fortuna conta molto di più della preparazione", è stato l'augurio dell'Associazione nazionale medici veterinari agli aspiranti colleghi.

Calcolo del punteggio e graduatoria nominativa

Calcolare il punteggio ottenuto al test di ingresso alla facoltà di Medicina veterinaria è facile. Ogni studente deve rispondere a 60 domande a risposta multipla. Per ogni risposta esatta si ottengono 1,5 punti, meno 0,4 punti per ogni risposta errata e 0 punti per ogni risposta omessa. Per superare la prova bisogna aver ottenuto almeno 20 punti, anche se nelle università più richieste e prestigiose questa soglia può aumentare. Il massimo del punteggio è 90. Ai fini della graduatoria finale, in caso di parità, stando a quanto stabilito nel bando del Miur, prevale "in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di ragionamento logico, cultura generale, biologia, chimica, fisica e matematica". In caso di ulteriore parità prevarrà infine il candidato più giovane. Bisognerà aspettare il prossimo 2 ottobre per la pubblicazione dei nominativi di coloro che risultano assegnati e prenotati nella graduatoria nazionale di merito. Sia per gli assegnati che per i prenotati, il tempo massimo per immatricolarsi è di 4 giorni dalla data di pubblicazione.

