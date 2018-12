C’è un caso di meningite a Terni. Un ragazzo di 27 anni è arrivato ieri mattina in ospedale con “una sintomatologia riconducibile a una meningite meningococcica, spiegano dall’azienda ospedaliera Santa Maria. I test a cui è stato sottoposto hanno poi confermato l'infezione da meningococco, anche se ancora non si conosce il sierotipo". Il giovane "sta meglio e nelle prossime ore sarà trasferito nella Clinica di Malattie infettive".

Il paziente ora è ricoverato in isolamento nel reparto di rianimazione ed è già stato sottoposto a terapia antibiotica. È stato anche allertato il servizio territoriale di igiene e sanità pubblica della Usl Umbria 2 per la procedura di profilassi antibiotica ai familiari e agli altri presunti contatti. Il giovane, infatti, nei giorni prima di recarsi al pronto soccorso, ma che risultava contagioso senza saperlo, ha frequentato una palestra ed una discoteca.

Nel periodo di contagiosità, compreso tra il 12 dicembre ed il giorno del ricovero (20 dicembre) – informa l’Usl Umbria 2 – il paziente ha frequentato alcuni luoghi pubblici, in particolare la palestra ‘Tonic’ sita in Terni via del Centenario nei giorni 12 (ingresso alle ore 17.57), 14 (ingresso alle ore 10.27) e 17 (ingresso alle ore 11.13) e la discoteca ‘Opificio’ sita in Terni via del Sersimone il giorno 15. Si invitano tutti coloro che hanno frequentato la palestra e la discoteca in quei giorni a rivolgersi al proprio medico di medicina generale, al sevizio di continuità assistenziale (ex guardia medica) per sottoporsi alla profilassi antibiotica. Negli adulti è raccomandata la ciprofloxacina 500 mg. in dose singola o la rifampicina 600 mg. ogni 12 ore per 2 giorni. Nei soggetti di età inferiore ai 18 anni è raccomandata la rifampicina 10 mg/Kg di peso corporeo ogni 12 ore per 2 giorni”.