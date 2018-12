Daniele Taddei, 28enne di Sant'Omero, era scomparso il primo agosto di quattro anni fa. Il suo scheletro è stato rinvenuto solo oggi. Il ritrovamento sotto il ponte del Salinello, a Teramo. Nel 2014 si parò subito di una delusione sentimentale, per un amore non ricambiato. Ora c'è la quasi certezza che il cadavere ritrovato al posto di guida della Nissan Micra grigia, oggi pomeriggio verso le 17, nelle campagne della frazione di Terrabianca di Tortoreto, in mezzo a cespugli di rovi e sterpaglia. Subito dopo la sua scomparsa una donna raccontò di averlo visto con una bottiglia in mano. Quando di lui si sono perse le tracce, Daniele indossava una maglietta blu a maniche corte, dei jeans e scarpe nike.

A fare la macabra scoperta è stato un cacciatore, che cercava di recuperare i suoi cani che correvano per inseguire una volpe stanata poco prima. L'uomo si è fatto largo tra i rovi, lontano dalla strada che da Tortoreto conduce alla provinciale Bonifica del Salinello. Quando ha notato il mezzo e all'interno il cadavere ha avvisato le forze dell'ordine. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri: gli accertamenti sul corpo serviranno a confermare che si tratti proprio di Daniele.