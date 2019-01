Un uomo di trentuno anni dell’Honduras, entrato illegalmente negli Stati Uniti e per questo espulso già due volte, è stato arrestato in California con l’accusa di aver stuprato una ragazzina di quattordici anni. Dopo la violenza sessuale l’adolescente è rimasta incinta. L’uomo – Hector Montez il suo nome – stando a quanto si legge sui media Usa è stato arrestato mentre stava lavorando ed è stato rinchiuso in un penitenziario a circa 200 miglio a nord di Los Angeles. L’ufficio dello sceriffo ha reso noto che ad avvertire le autorità e portare all’arresto di Montez è stato l’ospedale presso cui l’adolescente si è recata il 17 dicembre scorso per partorire. Considerata l’età della ragazza, dall’ospedale hanno subito contattato la polizia.

Violentata dopo averle offerto un passaggio per tornare a casa dalla scuola – Alla polizia la ragazza ha raccontato di aver conosciuto il trentunenne su Facebook – agli agenti ha mostrato la foto dell’uomo sul social network – e che lei avrebbe accettato, lo scorso marzo, un passaggio per tornare a casa dalla scuola. In quella occasione, però, Montez invece di portare l’adolescente a casa l’avrebbe portata in una zona appartata e, nonostante i “no” della ragazza, l’avrebbe violentata. A quanto emerso, dopo quella violenza l’adolescente non avrebbe detto a nessuno di essere rimasta incinta e per mesi avrebbe nascosto la sua gravidanza. Da parte sua l’arrestato ha negato di conoscere la ragazza. Sarà ora il test del dna a stabilire la paternità del bambino dell’adolescente. Le indagini sono ancora in corso, ha fatto sapere l’ufficio dello sceriffo.