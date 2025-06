video suggerito

La fidanzata incinta rifiuta di baciarlo dopo un litigio in strada, lui le stacca lingua con un morso Un ragazzo di circa 30 anni ha staccato la lingua alla fidanzata, incinta, con un morso perché lei avrebbe rifiutato di baciarlo dopo un litigio. È stato denunciato per lesioni aggravate.

A cura di Redazione

(Immagine di repertorio)

Nella notte fra sabato 14 e domenica 15 giugno il personale dell'emergenza sanitaria di Arezzo è dovuto intervenire in piazza Guido Monaco per soccorrere una giovane donna di 29 anni, incinta, che era stata aggredita dal fidanzato trentenne. I due avrebbero avuto un litigio in strada e lei avrebbe rifiutato un bacio di lui che, quindi, le ha morso la lingua, staccandone un pezzo. Poi l'avrebbe anche picchiata.

L'aggressione è avvenuta davanti a numeroso passanti poco prima delle 2 di questa notte. Secondo quanto finora ricostruito dalle testimonianze, la giovane coppia avrebbe avuto un diverbio per motivi ancora da accertare. Al termine del litigio, l'uomo avrebbe tentato forzatamente di baciare la fidanzata, in evidente stato di gravidanza. Lei però avrebbe rifiutato il gesto di prepotenza.

Il fidanzato avrebbe quindi usato la sua forza per arrivare a mordere la lingua della donna, causandone una grave rottura. Non pago, l'avrebbe anche colpita con calci e pugni. La donna avrebbe iniziato a sanguinare dalla bocca e, a quel punto, sono intervenute le altre persone presenti in piazza Monaco.

Alcuni passanti hanno chiamato il 118 ed è subito giunta sul posto un'ambulanza della Croce Bianca aretina, accompagnata da una volante della Polizia di Stato e una gazzella dei Carabinieri. Nel frattempo, però, il presunto aggressore, secondo alcuni sotto l'effetto di alcolici, avrebbe tentato la fuga, ma sarebbe stato fermato da un gruppo di persone di origine domenicana, che lo hanno tenuto in consegna fino all'arrivo degli agenti.

La 29enne è stata trasferita all'ospedale di San Donato e affidata alle cure dei medici del pronto soccorso. Con un lungo intervento, i sanitari sono riusciti ad attaccarle nuovamente la parte di lingua lesionata. La donna è poi rimasta in osservazione, visto anche il suo stato di gravidanza. Le forze dell'ordine hanno invece provveduto a denunciare il compagno per lesioni aggravate.