Vacanze in montagna low-cost: 5 mete da visitare a Ferragosto a meno di 500 euro

Volete trascorrere il Ferragosto in montagna, così da fuggire dal caldo? Ecco quali sono le mete low-cost, dove si può organizzare una vacanza con meno di 500 euro.

È da quando è cominciata l'estate 2026 che tutta l'Italia è stata colpita da continue ondate di calore: ogni giorno si sfiorano i 40 gradi ed è diventato praticamente impossibile condurre le normali attività quotidiane senza ritrovarsi in un bagno di sudore. Il rimedio pratico che si può mettere in atto? Prenotare una vacanza in montagna, così da godersi il fresco durante le ferie. Stando alle stime, si tratta di una scelta super gettonata quest'anno, dove in moltissimi hanno deciso di abbandonare temporaneamente le classiche località balneari per trasferirsi ad alta quota. Abbiamo, dunque, selezionato alcune delle località alpine e montanare super economiche, dimostrando che si può organizzare una vacanza in montagna a Ferragosto a meno di 500 euro.

Vacanze low-cost sulle Dolomiti

Siamo sempre stati abituati a pensare che le Dolomiti fossero una meta turistica di lusso ma la verità è che è possibile trovare anche delle alternative super economiche per soggiornare alle pendici delle Alpi. Chi intende trascorrere l'intera settimana di Ferragosto ad alta quota può puntare su località come Cavasso Nuovo, Combai, Tiago e Vason, dove sono attualmente ancora disponibili appartamenti per 2 persone a prezzi che spaziano tra i 350 e i 500 euro (cifra da dividere per due). Naturalmente bisogna poi aggiungere i costi del viaggio in auto, mezzo essenziale per organizzare qualche tour e qualche escursione nelle zone limitrofe.

Dolomiti

Ferie sulle montagne dell'Abruzzo

Chi vuole rimanere nel centro Italia ma senza rinunciare alle alte quote può organizzare una vacanza sulle montagne dell'Abruzzo, tra Roccaraso, Rivisondoli e Pescocostanzo. Attualmente quasi tutte le strutture sono piene ma per risparmiare ci si può allontanare di qualche km, prenotando un hotel a Castel di Sangro, quanto costa? Per soggiornare per tutta la settimana di Ferragosto servono 958 euro, dunque non si raggiungono i 500 euro a persona. Nel centro di Roccaraso, invece, si superano di poco i mille euro per due persone.

Rivisondoli

Ferragosto sulle montagne del Montenegro

Vacanze al fresco in Europa? Si può volare in Montenegro, per la precisione del pressi della Montagna del Durmitor, contraddistinta da paesaggi selvaggi, canyon profondi e suggestivi laghi. Nella zona di Žabljak sono disponibili diverse strutture private per due persone, il prezzo per la settimana di Ferragosto? Tra i 250 e i 300 euro (da dividere per 2). L'aeroporto più vicino è quello di Podgorica, raggiungibile da Milano a poco più di 250 euro, da Roma a poco più di 200 euro e da Napoli a 300 euro (le tariffe variano a seconda del giorno in cui si parte e si torna).

Montagna del Durmitor

Vacanze sulle Alpi albanesi

L'Albania è tra i paesi più gettonati dell'estate 2026, visti i suoi prezzi estremamente competitivi e i suoi paesaggi variegati. Chi vuole organizzare una vacanza di montagna qui, infatti, può farlo, basta puntare tutto sui villaggi tradizionali di Theth e Valbona, perfetti per darsi al trekking e alle escursioni ad alta quota. Quanto costa un alloggio in queste zone? Attualmente la settimana di Ferragosto viene a costare tra i 250 e i 300 euro per due persone a Theth e intorno ai 150 euro per 2 a Valbona. L'aeroporto più vicino? Quello di Tirana, che si può raggiungere da Milano, Roma e Napoli a poco più di 100 euro.

Alpi albanesi

Ferragosto tra Carpazi e Transilvania

Un'altra meta europea perfetta per organizzare una vacanza in montagna low-cost? La Romania, dove si può fare un tour tra Carpazi e Transilvania. La catena montuosa, infatti, è lunga oltre 1.500 km e definisce i confini della nota regione associata alla storia di Dracula. Quanto costa un alloggio in queste zone? Per una casa privata si spendono circa 50 euro a testa per tutta la settimana di Ferragosto, mentre, se ci si organizza con tenda e sacco a pelo, esistono moltissimi camping tra le montagne che offrono prezzi stracciati (circa 20 euro a persona per 6 notti). L'aeroporto più vicino? Cluj-Napoca (CLJ). Partendo da Milano si spendono poco più di 140 euro, mentre da Roma si arriva a 230 euro. Chi ha base a Napoli, invece, trova disponibile solo il volo di andata a poco più di 100 euro, mentre per il ritorno deve "dirottare" su un altro aeroporto italiano.