Un enorme resort immerso nel nulla: dove finisce il deserto comincia il soggiorno di lusso

Un resort di lusso in pieno deserto con piscina, spa e parco divertimenti: è l'Hilton Salwa Beach Resort & Villas, uno dei più grandi del Medio Oriente.

Una vacanza nel silenzio più totale, dove il caos cittadino diventa solo un lontano ricordo, con ogni tipo di comfort a disposizione, in un posto lontano immerso nel nulla: è un sogno realizzabile. E lo è nel resort gestito da Etienne-Charles Gailliez in Medio Oriente, tra Qatar e Arabia Saudita, a sud-ovest di Doha. Il direttore generale dell'Hilton Salwa Beach Resort & Villas sa benissimo quanto quel luogo sia unico al mondo, oltre a essere uno dei più grandi di tutto il Medio oriente. La struttura è stata costruita dove un tempo c'era solo un'infinita distesa di sabbia, mentre oggi accoglie turisti da ogni parte del mondo.

Una vacanza da sogno nel deserto

Viaggiare è una delle cose che manca di più, da quando la pandemia ha reso difficoltosi gli spostamenti, per non dire impossibili. Ma sognare è possibile e anche programmare la prossima tappa, che per coloro che sono intenzionati a vivere a un sogno a occhi aperti potrebbe essere proprio l'Hilton Salwa Beach Resort & Villas. Il resort sorge tra la distesa desertica, le spiagge di sabbia bianca, il mare e suggestive viste panoramiche.

Si tratta di un complesso curato in ogni minimo dettaglio, per offrire un'esperienza completa, adatta a ogni tipologia di viaggiatore, sia quello che cerca relax che quello che cerca avventura. Difatti nonostante il periodo delicato ha registrato sin da subito il tutto esaurito. Ha aperto le sue porte a febbraio scorso, dopo circa 5 anni di lavori e oltre a essere frequentato da stranieri è molto gettonato anche dalla gente del posto, in cerca di un po' di evasione. Il complesso si compone di 31 appartamenti e ville, mentre l'hotel principale dispone di 246 tra camere e suite: si parla di soggiorni da 1500 dollari in su, per singola notte.

A completare il tutto e per non farsi mancare davvero nulla ci sono un'oasi verde, un ristorante con diverse tipologie di cucine, un parco divertimenti acquatico con attrazioni di ogni tipo, piscina, campi sportivi, Spa. Insomma, impossibile annoiarsi!