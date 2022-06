Tommaso Zorzi in vacanza a Marrakech: quanto costa l’albergo marocchino da mille e una notte Tommaso Zorzi è in vacanza in Marocco, a Marrakech, in uno degli hotel più esclusivi al mondo Scopriamo quanto costa il suo soggiorno da “mille e una notte”.

A cura di Clara Salzano

Tommaso Zorzi in vacanza a Marrakech

Chi ha visto la serie Anna Inventing ricorderà sicuramente il lussuoso hotel dove la protagonista si reca a Marrakech, in Marocco, presentato come una delle strutture più esclusive al mondo. Ed è proprio lì che si trova in questi giorni Tommaso Zorzi partito per una vacanza in Marocco col fidanzato Tommaso Stanzani. Scopriamo quanto costa il loro soggiorno da "mille e una notte".

Tommaso Zorzi si rilassa nella piscina dell’albergo

Tommaso Zorzi a La Mamounia di Marrakech

Non è difficile immaginare il motivo per cui Tommaso Zorzi abbia scelto l'esclusivo hotel La Mamounia di Marrakech per le sue vacanze in Marocco. Lo storico albergo è una vera istituzione internazionale dell'ospitalità e ha ospitato nelle sue camere importanti personaggi come Charlie Chaplin, Marcello Mastroianni, Francis Ford Coppola, Winston Churchill, Charles de Gaulle, i Rolling Stones, Paul McCartney e molti altri ancora.

Tommaso Zorzi a La Mamounia

La storia dell'iconico albergo di Marrakech risale al XVIII secolo come frutteto donato dal sultano alaouita Mohammed Ben Abdallah a suo figlio per le nozze e trasformato da quest'ultimo in una location per straordinarie feste in giardino. Fu la compagnia ferroviaria marocchina a costruire vicino al giardino un hotel due secoli dopo per godere dell'eccezionale flora del luogo.

Lo splendore de La Mamouina

L'albergo, progettato dagli architetti francesi Henri Prost e Antoine Marchisioun, univa il comfort occidentale con la splendida estetica d'Oriente. A La Mamouina convivono gli arazzi berberi e le tipiche piastrelle marocchine con lo stile Art déco occidentale.

Uno dei riad privati del La Mamouina

L'hotel comprende più di 500 camere, suite e riad immersi nel verde. Ci sono cinque piscine a disposizione degli ospiti, quattro ristoranti e quattro bar, una spa premiata tra le migliori al mondo, un cinema, una sala da gioco e alcuni dei giardini più incredibili al mondo.

Una delle piscine dell’albergo dove si rilassa Tommaso Zorzi

Quanto costa una notte nell'hotel di Tommaso Zorzi

Soggiornare a La Mamouina è un sogno ad occhi aperti. L'iconico albergo ha negli anni coltivato la sua fama di esclusività e servizi di lusso. Immerso in un paesaggio incantevole e circondato da uno stile unico e glorioso, Winston Churchill anche diceva fosse l'hotel più bello in cui era mai stato.

Uno degli spazi comuni de La Mamouina

La Mamounia offre ai propri ospiti differenti tipologie di alloggi. Le camere, le suite, le suite d'autore, come quella arredata dall'artista Jacques Majorelle, e i riad che con oltre 700 metri quadrati di superficie ciascuno offrono il meglio dei soggiorni più esclusivi.

La suite Majorelle de La Mamouina

Non sappiamo Tommaso Zorzi quale soluzione di alloggio abbia scelto per la sua vacanza di lusso a La Mamouina. I prezzi dell'iconico hotel variano dai 585 euro a notte per una camera ai 5.000 euro a notte circa per le suite d'autore. I Riad prevedono invece trattative riservate.