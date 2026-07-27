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Tempus Express, il treno storico che porta alla festa medievale: dove provare l’esperienza e quanto costa

Siete alla ricerca di un’esperienza estiva unica nel suo genere? Potete volare in Friuli, dove a inizio agosto partirà un treno storico che condurrà a una suggestiva festa medievale.
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A cura di Valeria Paglionico
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Per convenzione siamo portati naturalmente ad associare l'idea di vacanze estive al mare, alle spiagge affollate, alla tintarella e agli aperitivi al tramonto ma la verità è che esistono moltissime altre possibilità per andare alla scoperta del mondo e per provare esperienze uniche nel loro genere. In Friuli Venezia Giulia, ad esempio, ogni anno viene organizzata una spettacolare festa medievale con tanto di cavalieri, dame, giullari e sputafuoco: sapete che per raggiungerla è possibile viaggiare a bordo di un suggestivo treno storico?

La festa medievale a Gemona del Friuli

Si chiama Tempus Express ed è il treno storico messo a disposizione da Fondazione FS italiane per raggiungere Gemona del Friuli, il comune in provincia di Udine per tutto il primo weekend di agosto verrà animato da Tempus est Jocundum, una rievocazione storica ispirata all'epoca medievale. Tra cavalieri, dame, giullari, taverne e giochi di fuoco, sembrerà di tornare letteralmente indietro nel tempo e, viaggiando a bordo del mezzo "vintage", si darà il via all'esperienza ancora prima di arrivare tra le stradine della cittadina. Il treno restaurato è il Centoporte, i cui interni d'epoca e il cui ritmo lento spinge ad ammirare con tranquillità il paesaggio circostante.

Quanto costa il treno storico del Friuli

L'appuntamento con il Tempus Express è fissato all'1 agosto: si partirà da Trieste Centrale alle ore 16.00, ci si fermerà a Monfalcone, Gorizia Centrale, Udine e si raggiungerà Gemona del Friuli alle 18.20, giusto in tempo per godersi l'atmosfera medievale della festa. Una volta arrivati in stazione, sarà disponibile un servizio navetta fino a Porta Udine, mentre a fine evento partirà il treno di ritorno (si metterà in moto alle ore 22.00). Quanto costerà viaggiare a bordo del treno storico? Il biglietto di sola andata e/o ritorno viene venduto a 5 euro per gli adulti, a 2,50 per i bambini, può essere acquistato sul sito ufficiale di Fondazione FS italiane, alle biglietterie in stazione o nelle agenzie abilitate.

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