Sauna Island, in Finlandia un’intera isola è stata trasformata in un centro benessere

Sognate una vacanza all’insegna del relax? Dovete volare in Finlandia, dove un’intera isola è stata trasformata in un centro benessere.

Siete alla ricerca di una vacanza davvero super rilassante? Dimenticate le isole esotiche dei Caraibi e le rinomate località balneari italiane, per voi è arrivato il momento di volare nel nord Europa, per la precisione a Helsinki, in Finlandia, dove un'intera isola è stata trasformata in un centro benessere. Bagni turchi, massaggi e percorsi caldo-freddo: Sauna Island sembra essere un vero e proprio paradiso per coloro che sognano di trascorrere intere giornate in spa.

Dove si trova l'isola della sauna

Si chiama Saunasaari, letteralmente "isola della sauna", ed è l'isoletta al largo di Helsinki che è stata dedicata interamente al benessere. Tra saune, bagni di vapore e percorsi caldo-freddo, è possibile rigenerarsi e ritrovare davvero la felicità. Ideata e sviluppata da Riku Stenros e Nina Stenros, l'isola è nata con l'obiettivo di celebrare un antico rito finlandese, dando prova sia ai locali che ai turisti che si tratta di una tradizione senza tempo e non di una semplice trovata commerciale. Raggiungibile in 15 minuti a bordo di un taxi d'acqua che parte dalla piazza del Mercato, l'incredibile location assicura una pace assoluta.

Saunasaari

Gli orari di apertura e i prezzi

Sauna Island sembra essere un piccolo villaggio, dove a dominare ci sono dei cottage di legno con cabine spogliatoio per uomini e per donne, sale da pranzo e cucine all'aperto. Ogni alloggio ha due vasche idromassaggio riscaldate e in legno (chiamate palju), entrambe costruite all'aperto, così da offrire una incredibile vista sul litorale. Non mancano i lunghi percorsi termali che prevedono relax negli interni dal caldo avvolgente e bagni nelle acque del Mar Baltico. Nell'estate 2026 l'isola della sauna sarà aperta il venerdì e il sabato fino all'8 agosto e il biglietto perfetto per godersi l'esperienza è il sauna and dine sa 128 euro che include trasporti, saune, accesso alle vasche e cena alla brace.