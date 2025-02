video suggerito

Sanremo non è solo la città dei fiori e del Festival: cosa vedere in città A Sanremo si svolge ogni anno il Festival della canzone italiana. A parte il Teatro Ariston, dove si svolge l'evento, c'è molto altro da conoscere e scoprire in città.

A cura di Giusy Dente

Sanremo a febbraio diventa il centro d'Italia, la città più di tutte sotto i riflettori, al centro dell'attenzione mediatica. Tutti ne parlano, perché vi si svolge il Festival della Canzone italiana, kermesse storica, collegata al Comune ligure sin dalla sua primissima edizione. Quando si parla della gara canora, viene subito in mente il Teatro Ariston, il luogo che ospita l'evento sin dagli anni Settanta, anche se in origine la location era il salone delle feste del Casinò di Sanremo. Ma oltre a questi due luoghi, a Sanremo c'è tanto altro che merita di essere scoperto e conosciuto.

Cosa sono i carrugi sanremesi

Dire carrugi significa dire Genova. Il capoluogo ligure è famoso per queste sue viuzze tipiche: sono stretti vicoli nel centro storico della città, che esistono da tantissimo tempo, collegati addirittura all'età dei pirati. Servivano ai cittadini, in origine, proprio a difendersi dalle loro razzie: permettevano ai genovesi di costruire facilmente delle barricate. Oggi passeggiare tra i carrugi è un modo per entrare pienamente nello spirito del posto. Vale non solo per Genova: anche Sanremo ha i suoi carrugi nel centro storico, chiamato La Pigna.

Carrugio nel centro storico di Sanremo chiamato La Pigna

Perché il centro storico si chiama La Pigna

Il centro storico si chiama La Pigna proprio perché si sviluppa in una struttura dalla forma caratteristica, dove il reticolo di viuzze e fortificazioni dà vita proprio a una sorta di pigna chiusa nelle sue squame. La trecentesca Porta di Santo Stefano, un arco di pietra in stile gotico, divide la parte moderna della città da quella antica. Fanno parte del centro storico: piazza Cassini, piazza dei Dolori, il palazzo Gentile-Spinola, l'oratorio di San Sebastiano del Cinquecento, Piazza Santa Brigida con la sua Chiesa omonima, i Giardini Regina Elena, l'Oratorio di San Costanzo, il Santuario barocco di Nostra Signora della Costa, la Chiesa di San Giuseppe.

Cosa vedere a Sanremo

La Pigna è sede di diverse abitazioni di famiglie illustri, che hanno fatto la storia della città, per esempio la casa della famiglia Manara, il Palazzo dei Conti Sapia Rossi (che ospitò anche Napoleone Bonaparte). Villa Nobel situata in Corso Cavallotti è invece stata l'ultima dimora di Alfred Nobel: qui visse gli ultimi anni della sua vita, senza mai smettere di studiare.

Tra i monumenti più iconici della città c'è infine la Torre Saracena, costruita nel XVI secolo per difendere la città dagli attacchi dei corsari barbareschi provenienti dal medio oriente e dal nord Africa. In Via Escoffier 42, invece, si può ammirare la statua in bronzo costruita per celebrare un'icona della storia della tv italiana, un presentatore amatissimo, tra i più illustri di sempre: Mike Bongiorno. Non a caso la statua di Mike Bongiorno si trova vicino al Teatro Ariston.

Quest'ultimo fu costruito tra il 1953 e il 1963 e inaugurato il 31 maggio 1963. La struttura è tuttora di proprietà della famiglia Vacchino. Famosissimo è infine il Casino di Sanremo, una delle quattro case da gioco italiane. L'edificio in stile liberty fu progettato dall'architetto francese Eugène Ferret ed inaugurato nel 1905. Oggi è un rinomato polo d'intrattenimento, sede di eventi internazionali e di manifestazioni culturali di alto livello.