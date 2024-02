San Valentino 2024: gli alloggi più romantici al mondo dove fare una proposta di matrimonio San Valentino si avvicina e volete approfittarne per fare la proposta di matrimonio al partner? Airbnb ha selezionato una serie di alloggi super romantici in giro per il mondi: ecco quali sono. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Roulotte vintage (Wimberley, Texas, Stati Uniti)

San Valentino 2024 si avvicina e sono moltissimi coloro che stanno pianificando qualcosa di speciale per rendere i momenti col partner davvero indimenticabili. Quale migliore occasione del 14 febbraio, ad esempio, per chiedere la mano al proprio compagno? Il portale online Airbnb ha analizzato i suoi dati dal 2018 a oggi, scoprendo che nel giro di 6 anni le proposte di matrimonio nei suoi alloggi sono più che triplicate. Quali sono le location più richieste (e soprattutto super romantiche) per far sì che un momento simile diventi un vero e proprio sogno? Ecco il risultato.

Le suggestive location in cui fare la proposta di nozze

Le proposte di matrimonio stanno diventando sempre più spettacolari e non sorprende che in molti decidano di farla in viaggio. Airbnb ha dunque deciso di stilare una lista di alloggi super romantici, così da ispirare i più "ritardatari" in occasione di San Valentino.

Capanno nel frutteto (Blackheath, Australia)

La location che negli ultimi anni ha registrato numeri da record in fatto di promesse di amore eterno è una guest house sulla cima di una montagna in Colorado: non solo ha ospitato più di 100 di questi momenti magici ma in molti casi il suo host è stato anche ingaggiato come fotografo di nozze.

Leggi anche Cosa fare a San Valentino: i 5 posti più romantici per il giorno degli innamorati

Rifugio di montagna (Estes Park, Stati Uniti)

A seguire c'è un capanno nel frutteto a Blackheath, Australia, un ex deposito dei primi del ‘900 finemente ristrutturato in chiave design e immerso in un antico meleto che affaccia sulle scogliere delle Blue Mountains.

Cottage sul lago (Utterson, Ontario, Canada)

L'alloggio italiano super romantico in cui passare il 14 febbraio

Per tutti coloro che preferiscono la montagna, invece, l'ideale è il rifugio ad Estes Park, Stati Uniti, che dà agli ospiti la possibilità di ammirare l'alba dal letto.

Guest House con idromassaggio (Idledale, Colorado, Stati Uniti)

Una colombaia del XVI Secolo a Edimburgo, un rifugio nella campagna di Worcestershire con tanto di spa, una roulotte vintage in una radura di querce e olmi lungo le rive del fiume Smith Creek, Texas, un cottage sul lago di Utterson, Canada, una guest house con idromassaggio e sentieri escursionisci nel Colorado: tra le location romantiche in giro per il mondo selezionate da Airbnb ce n'è anche una italiana.

Colombaia del XVI Secolo (Edinburgh, Scozia, Regno Unito)

Si una villa sul lago di Como situata a Moltrasio, paesino sulla sponda occidentale del lago, i cui panorami sono decisamente suggestivi. Insomma, ce n'è davvero per tutti i gusti, ora non resta che decidere l'alloggio che fa al proprio, certi del fatto che renderà la proposta di nozze davvero memorabile.

Villa sul lago di Como (Moltrasio, Italia)