L'Italia è tra le mete più richieste al mondo per i viaggi di nozze: la classifica del 2025 State organizzando la luna di miele ma non sapete quale meta scegliere? Ecco la classifica delle destinazioni più richieste del 2025.

A cura di Valeria Paglionico

La luna di miele è uno dei momenti più attesi dalle coppie che si sposano, soprattutto perché permette di rilassarsi e di ricaricare le energie dopo l'enorme stress del matrimonio. In quanti proprio in questo periodo stanno organizzando il viaggio di nozze? Chi non sa da dove cominciare per quanto riguarda la scelta della meta può farsi ispirare dalle tendenze del momento. Una ricerca condotta da Kuoni, operatore turistico internazionale specializzato nella programmazione di viaggi a medio e lungo raggio, ha condiviso la classifica delle destinazioni più gettonate del 2025: ecco il risultato.

Le Seychelles sono la meta più amata dai novelli sposi

Kuoni ha analizzato le prenotazioni dei viaggi di nozze degli ultimi 2 anni e, mixando i dati con le ricerche di Google più gettonate, ha stilato la classifica delle destinazioni più richieste per la classica "honeymoon". A conquistare il primo posto sono state le Seychelles con un punteggio di 83 su 100.

Complici il mare cristallino e le spiagge paradisiache, le isole dell'Oceano Indiano sono la meta ideale per le coppie di novelli sposi che vanno alla ricerca di bellezza e relax. Il secondo posto con 78/100 è andato alle Mauritius, confermatasi una destinazione amatissima dai neo-coniugi che intendono trascorrere i primi giorni post matrimonio tra hotel di lusso, cene in spiaggia e panorami mozzafiato.

L'Italia è l'unico paese europeo in classifica

Il dato più sorprendente riguarda il terzo posto conquistato dall'Italia, il cui interesse tra coloro che organizzano la propria luna di miele è aumentato del 122%. Il "Bel Paese" è l'unico europeo in classifica, molto gettonato per le classiche fughe romantiche fatte di visite culturali, cucina di alto livello e coste a picco sul mare.

Le colline della Toscana, i canali di Venezia, le antiche rovine di Roma: sono moltissimi i luoghi iconici in cui rimanere a bocca aperta accanto al proprio neo-sposo. A seguire in lista non mancano la Thailandia, lo Sri Lanka, l'Indonesia, le Barbados, la Malesia, il Kenya e le Maldive. Insomma, a dominare sono soprattutto le location nell'Oceano Indiano ma l'Italia riesce a "tenere banco", rivelandosi una valida alternativa per un viaggio di nozze da sogno.

