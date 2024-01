Regali di San Valentino 2024: 15 idee regalo per lei, per lui e per la coppia Cosa regalare a San Valentino? Scegliere la cosa giusta può essere difficile, soprattutto dopo tanti anni di relazione. Ecco alcune idee da cui poter prendere spunto per sorprendere chi ami. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

San Valentino, la festa degli innamorati che ogni anno il 14 febbraio celebra l'amore, è ormai alle porte; è giunto il momento di pensare al regalo perfetto da fare alla propria dolce metà. Che si tratti di una persona conosciuto da poco o di chi è da anni al vostro fianco, scegliere un regalo romantico, speciale, originale o divertente non è sempre facile.

Quindi , se ti stai chiedendo cosa regalare a San Valentino alla tua fidanzata o al tuo fidanzato e sei in cerca di ispirazione, ecco una selezione di idee regalo, sia classiche che più tradizionali, non scontate e decisamente romantiche.

All'interno di questa guida ai regali di San Valentino troverete, oltre ai regali per lei o per lui, anche regali di coppia, pensierini economici ma d'effetto, regali personalizzati e fai da te e anche una sezione dedicata alle idee regalo più divertenti e originali per San Valentino 2024.

1. Peluche gigante Trudi: un regalo semplice, ma d'effetto

Non a tutte le ragazze piacciono solo i regali costosi, a volte un gesto semplice può essere ugualmente prezioso, perché arriva comunque dal cuore. Per esempio, un peluche gigante di Trudi è da sempre un regalo molto gradito. Morbido, tenero ed economico, è uno dei modi più diretti per essere romantici.

2. Coupon per momenti da trascorrere insieme: un regalo perfetto per una coppia che ha già tutto

Un'idea regalo per San Valentino divertente e originale, anche questa perfetta per una coppia che ha anni di relazione alle spalle, potrebbero essere i Coupon di coppia. Cosa sono? All'interno di questo libretto sono presenti diversi coupon contenenti dei piccoli da fare insieme alla persona amata, utili per ravvivare un rapporto duraturo e consolidato. Pronti per rivivere nuove emozioni?

3. Kit completo per la cura della barba, il regalo di San Valentino perfetto per il tuo lui

Il tuo fidanzato o tuo marito passa ore davanti allo specchio per curarsi la barba? Allora questo kit barba di Comfy Mate con prodotti per la cura della barba è il regalo ideale. Il set comprende shampoo, balsamo, olio, cera per i baffi, una spazzola morbida (e tanto altro ancora), per qualche coccola in più.

4. Charms pandora: il regalo giusto per la fidanzata per questo 14 febbraio

Quale regalo più bello per la propria amata nel giorno di San Valentino di un charms Pandora che possa essere una promessa per il futuro? Quello che ti proponiamo è formato dall'intreccio di cuori su cui è incisa la scritta "together", come augurio per una relazione che duri per sempre.

5. Libro personalizzabile "100 Motivi per cui ti amo"

Il libro personalizzabile 100 motivi per cui ti amo di Elodie Emelie è l'idea regalo fai da te per San Valentino ideale se si vogliono evitare i soliti (e banali) pensieri.

Perfetto per una coppia che si conosce da tempo, è un modo originale per ricordare al partner tutti i motivi che vi hanno portato ad innamorarvi di lui/lei: è possibile scrivere ricordi del passato per riviverli, i desideri da realizzare insieme per il futuro e riportare frasi, disegni e foto che vi aiuteranno a ripercorrere la vostra storia d'amore e a progettare gli anni che vivrete insieme.

6. Funko Pop! Star Wars: Valentines-Cupid Chewbacca

Una coppia nerd merita regali romantici nerd! Ad esempio, che ne dici del Funko Pop! nell'edizione limitata Star Wars: Valentines-Cupid Chewbacca? Si tratta di un pezzo da collezione che la persona amata, amante della famosa saga, apprezzerà sicuramente.

7. The World Game: il gioco da tavolo come dono da condividere per una serata da dedicare a voi

Condividere momenti è molto importante, in una coppia. Per questo, un ottimo regalo può essere un gioco da tavolo, come ad esempio il The World Game. Il gioco consiste in una serie di domande da rivolgervi a vicenda per conoscervi meglio e scoprire qualcosa di nuovo sulla persona che amate.

8. Smartbox "Addio stress per due", il regalo giusto per una coppia stressata

Il tran tran della vita quotidiana può portare grande stress in ognuno; San Valentino, però, può rivelarsi l'occasione giusta per scrollarsene un po' di dosso, ritagliandosi del tempo da passare insieme. Per questo motivo, il regalo giusto può essere la smartbox "Addio stress per due", attraverso la quale scegliere tra 2700 trattamenti in spa e terme.

9. Baci Perugina in edizione limitata by Antonio Colomboni, il regalo economico con cui non si sbaglia mai

Cosa c'è di più semplice e apprezzato dei Baci Perugina? Per questo San Valentino 2024, ti consigliamo la confezione di cioccolatini in edizione limitata realizzata da Antonio Colomboni, un artista che si è occupato di rendere ogni singolo incartamento ancora più speciale.

10. Movie box con film d'amore: il regalo più romantico

Plaid, divano e film: ecco uno dei modi più romantici di festeggiare San Valentino! Per le coppie che vogliono trascorre insieme il giorno dedicato agli innamorati sognando insieme ai protagonisti di pellicole che hanno segnato la storia dei film d'amore, non resta che scegliere questa movie box contenente 10 film romantici della Warner Bros. Sarà un San Valentino da Oscar!

11. Versace Jeans Couture: la tuta per uno sportivo sempre attento alla moda

Se il tuo lui è sportivo, ma al tempo stesso non vuole rinunciare ad essere alla moda, il regalo giusto per lui è la tuta Versace Jeans Couture. Disponibile in diverse taglie e diversi colori, è sicuramente all'ultimo grido, oltre che essere pratica per i movimenti da fare in sala attrezzi, grazie all'elastico presente in vita che consente di regolarla con estrema facilità.

12. Collana Gucci, un regalo prezioso per fare felice la propria moglie

Un gioiello è sempre una buona idea. Se tua moglie ama le collane, il regalo giusto da farle è la collana di Gucci, realizzata in argento, con ciondolo a forma di cuore e catenina intrecciata. Sulla superficie del cuore è inciso il nome del marchio. Il suo stile casual la rende perfetta per qualsiasi abbigliamento.

13. Set fonduta di Excelsa, il regalo giusto per una persona amante della cucina

Una persona romantica e dolce vi ha letteralmente sciolto il cuore? Allora per San Valentino sarà il caso di farle un regalo altrettanto dolce e romantico. Per una persona così, magari con la passione per la cucina, questo set per la fonduta di Excelsa, ideale per sciogliere il cioccolato, è un'idea originale e inaspettata: saprà sciogliere anche i cibi più difficili, proprio come ha fatto lei con voi.

14. Fermalibri Romeo e Giulietta, il dono last minute per le amanti della lettura

Tua moglie o la tua fidanzata è una lettrice accanita, ma non hai voglia di regalarle il solito libro? Se ancora non hai trovato il dono perfetto e hai poco tempo a disposizione, non disperare; potresti optare per qualcosa di diverso, come ad esempio un accessorio romantico ma legato alla sua passione. Un esempio? Questo fermalibri a tema Romeo e Giulietta: realizzato in metallo, ha un design fantastico ed è bello da vedere ed estremamente funzionale.

15. Un ciliegio in fiore, un presente simbolico e originale

I rapporti non vanno mai dati per scontati. Se il tuo è un rapporto di lunga data e vuoi che il regalo per la tua amata sia una conferma di questo amore che niente può scalfire, questo albero di ciliegio di Thumbs Up che fiorisce quando annaffiato è un'idea molto graziosa, e porta con sé il messaggio di prendersi cura dei rapporti, senza mai darli per scontati.