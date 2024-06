video suggerito

Dove organizzare l'addio al nubilato in Europa: 5 mete e destinazioni per festeggiare con le amiche Per l'addio al nubilato volete organizzare un viaggio tutto al femminile con le amiche? Isole greche, Ibiza, Budapest: ecco quali sono le mete europee economiche in cui concedersi delle esperienze uniche e memorabili.

A cura di Valeria Paglionico

L'addio al nubilato è uno dei momento più divertenti e spensierati che precedono il matrimonio, quello che per convenzione si trascorre con le amiche, concedendosi esperienze goliardiche e sopra le righe a pochi giorni dall'inizio di una "nuova vita" accanto al partner. Se fino a qualche tempo fa per celebrare un evento simile si organizzava una semplice giornata alle terme, ora sono sempre di più le future spose che vogliono partire per un viaggio tutto al femminile. C'è chi va alla ricerca di party folli, chi preferisce dei percorsi di trekking e chi vuole semplicemente rilassarsi di fronte panorami marini da sogno. Le isole greche, Ibiza o le terme di Budapest: ecco le 5 mete in Europa in cui organizzare un addio al nubilato anti-convenzionale e low-cost in base all'esperienza che si vuole fare.

Party scatenati a Ibiza per l'addio al nubilato

Per molte l'addio al nubilato è sinonimo di divertimento, quell'ultima occasione per concedersi delle serate davvero scatenate in compagnia delle amiche di sempre. Quale migliore occasione di questa per organizzare un viaggio a Ibiza? Si potranno trascorrere le giornate tra i lidi più rinomati del momento, aperitivi alcolici vista mare con sottofondo musicale, cene a base di pesce e nottate in discoteca a ballare sulle note delle proprie canzoni preferite. Se si parte tra giugno e agosto, inoltre, si può avere anche la fortuna di trovare i concerti dei deejay più famosi al mondo.

Vacanza al mare in Grecia

Chi intende arrivare super rilassata e soprattutto abbronzata al matrimonio può concedersi una vacanza al mare per l'addio al nubilato, meglio se in una delle meravigliose isole greche. Le splendide spiagge di Ios, le iconiche case bianche di Santorini, il mare cristallino di Zante o i lidi rinomati di Mykonos: la scelta è molto varia, soprattutto per coloro che intendono mixare giornate "lente" con un tocco di vitalità tra locali e aperitivi in spiaggia. Non resta, dunque, che scegliere l'isola che fa al caso proprio e prenotare il volo.

Relax alle terme di Budapest per l'addio al nubilato

Le future spose che proprio non riescono a rinunciare alla giornata alle terme con le amiche per il loro addio al nubilato possono farlo con un'esperienza un tantino meno convenzionale di quella tradizionale. Basta volare a Budapest per ritrovarsi tra alcune delle spa più belle d'Europa con ticket d'ingresso a prezzi stracciati. Vasche riscaldate all'aperto, party in piscina, saune e bagni turchi: il relax è assicurato e non mancherà neppure un tocco di divertimento.

Viaggi all'insegna dell'avventura in Italia

Chi va alla ricerca di un viaggio all'insegna dell'avventura e dell'adrenalina può rimanere in Italia, dove esistono moltissime location in cui provare esperienze originali e "a prova di coraggio". Sul Lago Maggiore vengono organizzati tour guidati in quad, sul Lago di Como giri in motoscafo, sul Lago di Varese delle passeggiate in canoa: in ogni caso ci si ritroverà circondati da meravigliosi paesaggi naturali ma si potranno mettere alla prova le proprie doti da "guidatrici". Al termine dell'esperienza, inoltre, ci si può concedere un aperitivo al tramonto oppure una degustazione in cantina.

Trekking sulle montagne svizzere

Per le future spose che non amano stare ferme (e che diventeranno mogli di un "pantofolaio") il viaggio ideale per l'addio al nubilato è quello in montagna, magari a fare trekking tra le Alpi svizzere. Esistono innumerevoli itinerari da poter percorrere, da quelli più soft a quelli che richiedono maggiore preparazione fisica: ad accomunare queste esperienze sono i panorami da sogno che si possono ammirare dalla vetta di un monte o sul cratere di un vulcano. Non resta, dunque, che armarsi di bastoncini da alpinismo e di macchina fotografica, così da rendere la vacanza al femminile davvero memorabile.

