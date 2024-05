Stanche del solito addio al nubilato alle terme? Ecco 5 idee originali a cui ispirarsi

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Festeggiare l'addio al nubilato è una tradizione irrinunciabile per le sposine che vogliono godersi una serata "tutta al femminile" a pochi giorni dal fatidico sì, l'unico piccolo inconveniente? Il più delle volte si finisce per organizzare qualcosa di decisamente poco originale, dalla giornata alle terme ai giochi in strada, fino ad arrivare alle semplici serate alcoliche con tanto di velo bianco e gadget a forma di pene. Tutte quelle che sono stanche di queste idee banali (e il più delle volte poco divertenti) possono puntare su qualcosa di non convenzionale. Ecco quali sono le esperienze da provare per trascorrere la propria ultima serata da single in modo creativo e spassoso.

1. Serata karaoke

Le amanti della musica che stanno per sposarsi possono organizzare una serata karaoke per il loro addio al nubilato. Che si tratta di una noraebang, ovvero di una stanza karaoke in stile coreano, o semplicemente di un locale che mette a disposizione microfono e amplificatori, non importa, l'unica cosa che conta è avere la possibilità di esibirsi sulle note delle proprie canzoni preferite. Si potrà stonare, urlare a squarciagola, mettere in mostra le proprie doti canora e magari concedersi anche qualche drink in compagnia, di certo al termine dell'evento rimarrà un dolce ricordo della divertente serata al femminile. A Milano, ad esempio, c'è il Poligram che propone diverse stanze con drink incluso e, a seconda dell'ambiente scelto, del numero di persone e del possibile allestimento, il prezzo del servizio sarà differente: si parte da un'esperienza pomeridiana per 10 invitate da 140 euro e si arriva a 1.120 euro per una stanza grande (40 persone) disponibile dalle 20 alle 3.

2. Parco divertimenti

Le future sposine che, invece, vogliono stimolare la propria adrenalina, così da dimenticare l'ansia da matrimonio almeno per qualche ora, possono festeggiare il loro addio al nubilato in un parco divertimenti. Coloro che hanno la possibilità di prendere qualche giorno di ferie possono volare in Franci nel mondo fatato di Disneyland Paris ma in alternativa si può optare anche per i lunapark tutti italiani, da Gardaland a Mirabilandia, fino ad arrivare a Cinecittà World. Tra montagne russe, altissime torri e tronchi acquatici, si potrà mettere alla prova il proprio coraggio ma senza rinunciare al divertimento. I prezzi variano a seconda dell'esperienza scelta: a Gardaland si paga 50 euro solo per il parco 56 con una seconda giornata all'acquapark, a Mirabilandia 44,90 per un biglietto a data aperta, mentre a Cinecittà World 35 euro.

3. Festa in Hummer limousine

Le serie americane, si sa, hanno da sempre un forte impatto sulla nostra cultura, tanto che sono moltissimi coloro che vogliono provare le esperienze in stile college almeno una volta nella vita. L'occasione perfetta per farlo potrebbe essere l'addio al nubilato. Perché non noleggiare una Hummer limousine total pink per un party alcolico tra luci led, musica a tutto volume e sedili di pelle? A quel punto basterà sfoggiare un abito di tulle da principessa, una coroncina scintillante e un bouquet di fiori al polso per sentirsi delle vere e proprie "reginette del ballo di fine anno". Quali sono i prezzi di un'esperienza simile? Gli autonoleggi solitamente fanno differenze in base al colore del veicolo: si parte da 150 euro per una limousine tradizionale bianca o nera, si passa ai 200 per una variante total pink e di arriva a 400 euro per una Hummer dark.

4. Sfida a paintball

La sposina è amante dell'avventura e delle sfide? Per l'addio al nubilato si può organizzare una partita di paintball, il gioco a squadre che prevede la conquista della base avversaria oppure l'eliminazione degli sfidanti con un colpo di pistola (ad aria compressa). Praticamente in ogni città esistono strutture che hanno creato veri e propri "campi di combattimento" e che forniscono tutta l'attrezzatura necessaria per rendere la battaglia all'ultimo sangue, il prezzo? Dai 20 ai 50 euro a seconda del locale scelto e del tempo trascorso sul campo.

5. Aperitivo in kayak

Addio al nubilato in pieno stile estivo ma lontano dalle solite discoteche sulla spiaggia? Si può optare per un aperitivo in kayak. A Napoli, ad esempio, durante la bella stagione Kayak Napoli organizza quotidianamente delle escursioni in canoa per godersi il tramonto tra le acque partenopee mentre si beve un bicchiere di vino e si ammirano i meravigliosi scenari della costa locale. Al termine del tour "marino", inoltre, si dà il via a un falò in spiaggia con tanto di spritz e pizza. Insomma, è un'esperienza non convenzionale divertente, dinamica e suggestiva (che viene proposta a circa 35 euro a testa).