Sagre a novembre 2023 in Italia, gli eventi e le feste d’autunno regione per regione Novembre è un mese ricco di eventi: ecco cosa c’è in programma dall’antica L’Antica Fiera dei Santi in Friuli alle sagre dedicate alla castagna in Campania.

A cura di Giusy Dente

L'autunno è la stagione delle sagre. Da nord a sud del Paese, ogni regione propone eventi ed iniziative in cui celebrare i prodotti locali e stagionali, organizzando giornate perfette da trascorrere in compagnia, tra buon cibo e musica. Campania, Umbria, Lombardia, Abruzzo: tra castagne, tartufo, zucca, mele, vino e funghi la scelta è vasta e c'è solo l'imbarazzo della scelta.

Le sagre delle castagne in Campania

Castagne ovunque! È questo il prodotto tipico campano a cui la regione dedica in ogni sua provincia diversi eventi a tema, strutturati con degustazioni e stand gastronomici dove fare acquisti. Dall'8 al 9 novembre c'è sia la Sagra Della Castagna Di Serino che la Sagra Della Castagna Igp Di Montella, nell'avellinese. A queste si aggiunge la Sagra Della Castagna a Sorbo Serpico (AV) dal 4 al 5 novembre, la Sagra Della Castagna ad Anacapri (NA) il 9 novembre, la Sagra Della Castagna ad Acerno (SA) dal 3 al 4 novembre e la Sagra Della Castagna a San Cipriano Picentino (SA) dal 26 al 30 novembre. Da menzionare anche la festa San Martino Ogni Mosto È Vino a Solopaca (BN) l'11 novembre.

Le sagre in Abruzzo

A Poggio Umbricchio (TE) si svolge la fiera dedicata al tartufo bianco d'Abruzzo: l'appuntamento con Tuber Magnatum è nei giorni 4 e 5 novembre, con degustazioni dedicate esclusivamente a questo prodotto, accompagnate da musica e djset. Passando alla provincia di Chieti c'è invece la Festa dell’Olio Nuovo a Frisa dal 10 al 12 novembre. Si aggiunge all'elenco la Sagra della Castagna a Cesaproba (AQ) dal 3 al 5 novembre.

Cosa fare in Toscana

Cosa fare in Toscana a novembre? Le sagre, le feste e gli eventi non mancano. Il programma è fitto: Autumnia dall'8 al 10 novembre a Figline Valdarno (FI), la Festa delle castagne il 17 novembre a Fivizzano (MS), la Festa della Castagna il 4 novembre a Montemurlo (PO), la Sagra del cinghiale l'8 novembre a Chianni (PI), la Festa dell'Olio Nuovo a Montemurlo tra Prato e Firenze, il 20 novembre. San Miniato (PI) ospita invece la Mostra Mercato di livello internazionale dedicata al Tartufo Bianco, nei9 giorni 12-13-19-2-26-27 novembre.

Le proposte del Lazio

La capitale ospita la settima edizione della Sagra della polenta, nei giorni 9 e 10 novembre. In programma anche la Festa del vino novello il 4 e 5 novembre a

Strangolagalli (FR), giunta alla decima edizione. È l'evento perfetto per degustare i prodotti tipici locali con musica dal vivo in sottofondo. Torna anche Cantine Aperte a San Martino da sabato 4 a domenica 12 novembre, evento dedicato ovviamente al vino. Per il 19esimo anno si fa festa anche a Palombara Sabina (RM) col celebre Giorno di Bacco: l'appuntamento è a Castello Savelli il 19 novembre.

Gli eventi in Lombardia

Bergamo è uno dei poli principali delle sagre di novembre, con due eventi in calendario. Archiviata la Sagra della Polenta Taragna, c'è ora la Sagra cucina tipica Bergamasca dal 15 al 17 novembre, sempre a Cologno al Serio. A questa si aggiunge la festa Sapori d'Autunno il 16 novembre a Comazzo (LO) e I sapori della nebbia dal 1 al 30 novembre 2023 a Crema (CR). Altro appuntamento rinomato è il Festival della Mostarda di Cremona fino al 19 novembre con degustazioni e menu studiati ad hoc anche da ristoranti ed enoteche. Negli stessi giorni si svolgono anche la Festa del Salame e la Festa del Torrone, dall'11 al 19 novembre.

La festa del tartufo in Piemonte

Tra novembre e dicembre si svolge ad Alba la famosa Fiera Internazionale del Tartufo Bianco, rinomato prodotto locale. L'evento è visitabile tutti i weekend fino al 3 dicembre e prevede in calendario appuntamenti di ogni tipo: show cooking, incontri, seminari, esperienze immersive, degustazioni. Allo stesso prodotto è dedicata la Fiera Nazionale del Tartufo di San Damiano d’Asti, dal 4 al 6 novembre, ma anche la Fiera di San Martin il 12 novembre a Canelli (Asti). E a proposito di specialità locali, impossibile tralasciare il Bagna Cauda Day: l'appuntamento è 24, 25, 26 novembre a Torino. Dulcis in fundo l'evento La Mela e Dintorni il 12 novembre a Caprie (TO).

Gli appuntamenti in Emilia Romagna

Gli appuntamenti da non perdere, per scoprire il territorio, sono: la 37esima edizione della Fiera del formaggio stagionato in fossa domenica 19 e 26 novembre a Talamello (RN), il Festival internazionale del tartufo bianco a Savigno (BO) nei giorni 4-5-11-12-18 e 19 novembre, la Fiera del Tartufo di Viano il 12 novembre e la 65esima edizione della Sagra dell’ulivo a Brisighella (RA) domenica 26 novembre.

Il gusto del Pollino in Basilicata

Il gusto del Pollino a Viaggianello, in provincia di Potenza, è l'evento perfetto per concedersi una pausa culinaria piacevole all'insegna di prodotti tipici locali, funghi e castagne in primis. L'evento è in programma 4-5-11-12 novembre.

Due sagre della castagna in Calabria

La Calabria dedica ben due sagre alla castagna, prodotto tipicamente autunnale, grande protagonista sulle tavole quando fanno la loro comparsa i primi freddi. In programma ci sono la Sagra della castagna a Sant'Agata di Esaro (CS) dal 8 al 10 novembre e, nelle stesse date, anche la Festa d'autunno – Sagra delle castagne di San Donato di Ninea (CS).

La Liguria celebra la zucca

Dall'A… alla ZUCCA è l'evento in programma 11-12-18-19 novembre a Murta (GE). La manifestazione affonda le sue radici nel soprannome di questo paese dell'entroterra genovese,, noto appunto come il "paese delle zucche". La festa si svolge tra stand gastronomici, esposizioni e premiazioni delle più belle composizioni realizzate con questo prodotto, escursioni e visite guidate.

Il Veneto in festa

Amanti del vino, all'appello. Va in scena sabato 4 novembre a partire dalle 10.30 la Festa del Novello della Cantina Pizzolato a Villorba, in provincia di Treviso, l'occasione giusta per assaggiare in anteprima la nuova annata del Novello IGT Veneto PIWI. Tribano, in provincia di Padova, ospita invece la quarta Festa della Zucca nei giorni 3-4-5-10-11-12 novembre 2023, con stand gastronomici aperti tutte le sere a partire dalle 19. Si chiude invece nel weekend 3-5 novembre la rassegna I Sapori di Anguillara, anche qui in provincia di Padova.

L'antichissima sagra del Friuli Venezia Giulia

Rivignano ospita L'Antica Fiera dei Santi di Rivignano (UD), una manifestazione storica che sembrerebbe risalire addirittura al 1914. È un appuntamento che la comunità locale sente molto, perché profondamente radicato nella cultura del posto, ma ogni anno sono tantissimi i visitatori che giungono anche dalle zone limitrofe. Oltre agli stand, la manifestazione prevede giostre e artisti di strada.

Cosa fare in Sicilia

Da venerdì 3 a domenica 5 novembre Belpasso, in provincia di Catania, ospita la Sagra del ficodindia dell'Etna Dop, una delle eccellenze del territorio etneo. E non è tutto. Spostandoci nel messinese troviamo a Cesarò la Sagra del suino nero e del fungo porcino dei Nebrodi nei giorni 4-5-11-12 novembre. Schiticchio d'Autunno è invece la festa in programma a San Piero Patti (ME) nei giorni 11 e 12 novembre, evento interamente dedicato all'enogastronomia locale. Spazio a degustazioni di ogni tipo anche a Roccella Valdemone (ME) con la Festa di San Martino domenica 12 novembre.

La Sagra del Fungo Cardoncello in Puglia

La Sagra del Fungo Cardoncello si tiene ogni anno a Ruvo di Puglia. Quest'anno l'evento è in programma nei giorni 11 e 12 novembre con degustazioni, stand gastronomici e possibilità di escursioni e visite guidate. Immancabili, per un clima di festa, musica popolare e show dal vivo tra le strade della cittadina.

Feste e sagre in Trentino Alto Adige

Tra i prodotti tipici della regione c'è la ciuìga, un insaccato protagonista assoluto dell'evento in programma da venerdì 3 a domenica 5 novembre a San Lorenzo Dorsino, in provincia di Trento. Qui si svolge ogni anno la tradizionale Sagra della Ciuìga. In programma c'è anche la Festa della Noce a Comano Terme, nei giorni 10-11-12 novembre.

Dove andare in Umbria

Venerdì 3 e sabato 4 novembre debutta Secondi d'Italia, un nuovo evento a Gubbio in provincia di Perugia, interamente dedicato ai secondi piatti della tradizione. Negli stessi giorni si svolge anche la Mangiaunta a Giano dell'Umbria (PG), un evento che valorizza tutti i prodotti locali e le prelibatezze regionali: l'olio, i legumi, il sedano nero di Trevi, gli ottimi vini del posto. Infine a San Martino in Colle (PG) torna la Festa del vino e delle castagne da venerdì 3 a domenica 12 novembre.

La Valle d'Aosta celebra i prodotti locali

Inizia il 3 novembre la sagra Torgnon d’Outon, appuntamento dedicato alla patata di montagna e al prestigioso formaggio DOP Fontina d’alpeggio. Le due specialità tipiche della regione sono le protagoniste assolute dell'evento, che si svolge nei giorni 3-4-5 novembre in piazza Frutaz a Torgnon, per poi riprendere domenica 12 novembre in occasione della Festa Patronale di San Martino.