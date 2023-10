Sagra della Castagna di Montella, il programma dall’1 al 5 novembre 2023 Cinque giorni di completa immersione nella tradizione culturale ed enogastronomica dell’Irpinia. Oltre 100 stands, showcooking, spettacoli, esibizioni musicali e attività culturali intratterranno i visitatori.

A cura di Vincenzo Piccolo

Presentato al pubblico, presso la Sala Grasso di Palazzo Caracciolo ad Avellino, il programma della 39esima edizione della Festa Castagna di Montella IGP, che si terrà dall'1 al 5 novembre 2023 a Montella (Avellino). L'evento, interamente dedicato alla "regina d'autunno" e ai prodotti gastronomici della tradizione locale, offrirà ai visitatori cinque giornate tra i profumi, i sapori e i colori d'Irpinia. Con oltre 100 stands, showcooking, spettacoli, esibizioni musicali e attività culturali, la Festa Castagna di Montella IGP si propone come un appuntamento imperdibile, simbolo della cultura agroalimentare del territorio e della sua comunità.

Il sindaco di Montella, Rizieri Buonopane, durante la conferenza ha detto:

Come ogni anno, la rassegna enogastronomica vuole essere vetrina di un’eccellenza locale e delle nostre produzioni tipiche, utilizzando la qualità come strumento guida per l'organizzazione di un appuntamento tra i più sentiti in Campania. La Castagna di Montella Igp è un prodotto straordinario per caratteristiche e qualità organolettiche, noi la vogliamo celebrare e difendere attraverso un evento connotato da attività gastronomiche di qualità. A supportarci il Consorzio della Castagna di Montella Igp che svolge un ruolo di tutela e valorizzazione del prodotto e la cui recente costruzione avrà un effetto pratico e concreto sulla Festa. Infatti, a garanzia del consumatore e dell'autenticità del prodotto le attività in esposizione dovranno garantirne la tracciabilitá. Sembra una cosa ovvia, ma non lo è, troppo spesso assistiamo a fenomeni di falsa provenienza

La Festa Castagna rappresenta anche un'opportunità per sostenere il turismo locale, valorizzando la bellezza del comune e dei paesaggi circostanti e promuovendo le specificità culturali dell'Irpinia. «Questa kermesse vuole dare risalto ai tesori gastronomici e culturali del posto», ha aggiunto l'assessore alle Attività Produttive, Emiliano Gambone.

L'evento sarà arricchito da attività gastronomiche, spettacoli per bambini, concerti di 14 gruppi musicali e 6 gruppi itineranti e iniziative culturali con proposte turistiche come "Irpinia Express". La rassegna è stato resa possibile grazie alla collaborazione con associazioni di categoria agricole quali Coldiretti, Cia e Confagricoltura, la Festa Castagna di Montella IGP promette un'esperienza a tutto tondo nell'Irpinia.

L'evento si terrà in diversi punti di Montella e da si visitatori la possibilità di gustare i piatti tipici locali sia a pranzo che a cena. "La Castagna ci offre lo spunto per far conoscere e visitare la nostra terra in un'atmosfera piacevole e particolare", ha concluso l'assessore Emiliano Gambone.