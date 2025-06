video suggerito

“Sanità film festival”: a Napoli eventi gratuiti e film internazionali dal 1° al 5 luglio Il Sanità film festival torna a Napoli dal 1° al 5 luglio con eventi gratuiti e film internazionali. Sede principale la chiesa di Santa Maria Maddalena ai Cristallini. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Vincenzo Cimmino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sanità film festival 2024, immagine di repertorio

Torna a Napoli il Sanità film festival. Si riaccendono i riflettori su uno dei rioni più celebri della città. La manifestazione, in programma dal 1° al 5 luglio, prevede 50 eventi gratuiti con 29 film internazionali in concorso su oltre 600 candidature. Il progetto, giunto alla sua seconda edizione, è promosso da Apogeo Ets, Fondazione di Comunità San Gennaro, Fondazione con il Sud e Upside Production, in collaborazione con la III municipalità. Protagonista della kermesse uno dei luoghi più visitati e ricchi di storia del capoluogo napoletano. Annunciati alcuni ospiti di rilievo, come Peppe Servillo, Luca Miniero e Maurizio de Giovanni.

Quest'anno la direzione artistica e organizzativa è di Andrea De Rosa con Vincenzo Pirozzi. Sono quattro le categorie in concorso sotto la giuria presieduta da Valerio Caprara: documentari, cortometraggi, animazioni e social storytelling. Sede principali degli eventi sarà la Chiesa di Santa Maria Maddalena ai Cristallini, conosciuta anche come la Chiesa Blu. Con incontri e dj set il cinema invaderà anche le scale di Via dei Cristallini, l'Apogeo Music Studio che ospita "Sguardi del mondo" con 35 opere di artisti da tutto il mondo e la Casa di quartiere Cristallini.

Momento clou dell'evento la visione dei quattro film "sotto le stelle". Si partirà il 2 luglio con l'anteprima di "Happy Holidays" di Scandar Copti, dramma corale ambientato a Gerusalemme che affronta la questione israelo-palestinese attraverso storie familiari. Il giorno dopo, il 3 luglio, sarà la volta di "Nero" di Giovanni Esposito. "Dalla Parte Sbagliata" di Luca Miniero sarà poi proiettato il 4 luglio. L'ultimo giorno, il 5 luglio, sarà la volta de "Il Peso Esatto del Vuoto" di Vincenzo Pirozzi. Il Saff, realizzato, tra gli altri, anche con il sostegno della Regione Campania, ha il patrocinio del Comune di Napoli – Napoli 2500.