Ryanair, chiude la sede di Berlino per le tasse aeroportuali troppo alte: cosa cambia per i voli

In un panorama di profonda crisi e incertezza, arriva una nuova notizia da Ryanair, già al centro di diverse discussioni tra voli cancellati e diverbi con altre compagnie aeree. La compagnia irlandese, colosso delle low cost, sembra che si stia reinventando forse per far fronte alle grosse perdite degli ultimi mesi, causate dai prezzi folli del cherosene. Alla conclusione della stagione estiva, a partire dal 24 ottobre, Ryanair annuncia infatti che chiuderà la sua base di Berlino, riposizionando i 7 aeromobili in altre sedi operative. La decisione sembra riconducibile alla decisione dello scalo tedesco di aumentare del 10% le tasse aeroportuali, proprio a partire dal 2027.

Perché Ryanair chiude la base di Berlino

Ryanair specifica però che continuerà a servire Berlino, anche se a capacità ridotta e utilizzando aeromobili provenienti da altre basi europee. Infatti, i 7 che si trovano all'aeroporto di Berlino verranno a fine ottobre trasferiti in altre sedi come Svezia, Slovacchia, Albania e Italia. Tra le ragioni che avrebbero spinto la compagnia irlandese a chiudere la sede di Berlino Brandeburgo, rientra il graduale aumento delle tariffe e delle tasse aeroportuali, cresciute di oltre il 50% in modo ingiustificato, soprattutto in un contesto in cui dal 2019 c'è stato un calo del circa 30% del traffico dei passeggeri. I consumatori sono infatti passati 36 milioni nel 2019 a 26 milioni nel 2025: un calo drastico ed evidente a tutti gli effetti. A questo si aggiunge poi la comunicazione di un ulteriore aumento del 10% a partire dal 2027, che Ryanair ha trovato scorretto e ancora una volta non giustificato dai numeri. Non è il primo caso di chiusura di una base Ryanair in Germania. A causa dell'aumento dei costi aeroportuali, infatti, Ryanair ha chiuso le basi anche degli aeroporti di Francoforte Hahn e Francoforte. In questo contesto di grave crisi economica, Ryanair non è stata certo l'unica. Infatti, qualche giorno fa anche la stessa compagnia tedesca Lufthansa ha annunciato di aver cancellato 20mila voli e chiuso due hub interni, quelli di Francoforte e Monaco.