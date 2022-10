Quanto costa cenare sospesi nel cielo a 50 metri di altezza Un tavolo volante sorretto da una gru che gira il mondo e permette di mangiare sospesi nel cielo è l’esperienza unica offerta da Dinner in the Sky, il ristorante più insolito del mondo.

A cura di Clara Salzano

Dinner in the sky

Il cielo da sempre affascina l'essere umano che sin dai tempi più antichi ha rivolto il suo sguardo verso l'alto per trovare le risposte ai grandi quesiti della vita. Quell'uomo mai avrebbe immaginato però che un giorno nel cielo sarebbe stato possibile cenare, sospesi a 50 metri di altezza. È l’esperienza unica offerta da Dinner in the Sky, il ristorante più insolito del mondo.

Mangiare a 50 metri di altezza

La storia del ristorante più insolito al mondo

È stato il giornale Forbes a dare a Dinner in the Sky la definizione di ristorante più insolito al mondo, ed effettivamente, quando è stato inaugurato nel 2006, da un'idea dell'agenzia di comunicazione belga Hakuna Matata specializzata in piaceri gastronomici, e The Fungroup, azienda specializzata in installazioni per parchi divertimento, è stato un progetto molto originale nel panorama della ristorazione mondiale. Un tavolo da pranzo volante sorretto da una gru che gira il mondo e permette di mangiare sospesi nel cielo: è stato subito un successo. Il primo Dinner in the Sky è stato battezzato da 22 giovani proprietari di ristoranti europei che hanno indossato il loro cappello da chef bianco e cenato a 50 metri da terra. Da allora il ristorante ha attraversato i cieli d'Europa, Australia, Giappone, India, Dubai, Sud Africa, Brasile, Stati Uniti, Messico, Canada e anche in Cina.

Dinner in the Sky in Brasile

Come funziona Dinner in the Sky

Dinner in the Sky gira il mondo, è disponibile in 70 paesi, compreso l'Italia, e permette di vivere un’esperienza gastronomica indimenticabile sospesi nel cielo in location mozzafiato. Grazie ad una gru alta 50 metri si può mangiare sospesi da terra comodamente seduti su poltrone di pelle. Vengono selezionati alcuni dei migliori chef al mondo per l'esperienza che permette di godere di un fantastico panorama. La gru pesa 120 tonnellate e regge la piattaforma dove si mangia con sedici cavi d'acciaio a 50 metri d’altezza. Attorno al tavolo i commensali sono ventidue e sono seduti legati con cinture ad hoc per tutta la durata dell’evento, in totale comfort e sicurezza.

Leggi anche Valentina Ferragni in vacanza: quanto costa il ristorante a Ibiza

La gru di Dinner in the Sky pesa 120 tonnellate

Quanto costa cenare sospesi da terra

L'esperienza offerta da Dinner in the Sky è disponibile in molti paesi del mondo. Il costo dell'evento varia dunque in base alla location al periodo di prenotazione. L'esperienza permette di scegliere anche tra diversi momenti della giornata in cui salire a 50 metri di altezza come la colazione, pranzo, aperitivo o cena. In Italia i prezzi per mangiare sospesi nel cielo variano dai 59 euro per la colazione fino ai 159 euro per la cena. In altre parti del mondo i prezzi possono essere anche più elevati come il prossimo evento a Dubai che prevede il pranzo o la cena, dai 194 euro fino ad un massimo di 385 euro per il Cenone di Capodanno.