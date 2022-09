Una città sospesa nel cielo di Dubai: il primo grattacielo circolare a 500 metri d’altezza Una nuova tipologia di grattacielo potrebbe cambiare lo skyline di Dubai. Si tratta di un anello circolare sospeso attorno al monumentale Burj Khalifa che ospita tutte le funzioni di una metropoli dalle residenze, uffici, negozi e persino un polmone verde.

A cura di Clara Salzano

Il progetto Downtown Circle di ZNera Space

Un grattacielo circolare sospeso attorno al monumentale Burj Khalifa, l'edificio più alto del mondo, è la risposta dello studio di design ZNera Space all'alta densità abitativa di Dubai. La popolazione mondiale è destinata a crescere e la Terra è satura. Le metropoli diventano sempre più densamente abitate e sempre più territori periferici vengono annessi: succede a Londra, Milano come a Dubai. Downtown Circle è la soluzione, un grattacielo nel cuore della città che non utilizza altra terra ma il cielo mantenendo alta la vivibilità.

L’anello del Downtown Circle attorno al Burj Khalifa

Downtown Circle è un progetto di urbanistica verticale sostenibile e autosufficiente: "Come unico mega complesso edilizio – spiegano gli architetti di ZNera Space – mira a creare un centro urbano iper efficiente che restituisca all'ambiente. La mega struttura proposta, alta 550 metri, offre un'alternativa ai grattacieli singolari e scollegati che si trovano nella maggior parte delle aree metropolitane".

Lo skypark all’interno di Downtown Circle a Dubai

Prestazioni ambientali ottimali e vivibilità sono le caratteristiche del progetto Downtown Circle che si presenta come un enorme anello attorno al Burj Khalifa. La facciata esterna presenta un sistema di lamelle che variano la densità in base all'orientamento solare e all'auto-ombreggiamento. Il design della facciata con la forma del progetto consentono al grattacielo di contribuire alla qualità atmosferica e iconica della città.

Leggi anche Al Lago di Como arriva Dinner in the sky, il ristorante sospeso nel cielo

Le capsule per spostarsi a Downtown Circle

A Downtown Circle ci si sposta da una parte all'altra del cerchio attraverso una flotta di capsule periferiche sospese che trasportano i passeggeri. I pod si spostano su una rete di binari al livello inferiore rispetto agli spazi vivibili per consentire alle persone di raggiungere facilmente la loro destinazione. Il progetto sarà dotato anche di un eliporto sopraelevato posto sul tetto dell'anello interno per consentire il trasporto verso l'esterno a tutti gli abitanti. Il grattacielo sospeso nel cielo di Dubai all'interno ospita tutte le funzioni di una metropoli urbana come residenze, uffici, negozi e persino un polmone verde che attraversa l'intero anello creando habitat naturali diversi.