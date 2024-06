video suggerito

Quali sono le città più costose al mondo per gli espatriati: la classifica del 2024 State pensando di trasferirvi all’estero per lavoro? Potrebbe tornarvi utile questa classifica dedicata alle città più care al mondo per espatriati del 2024: ecco i risultati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Hong Kong

Abbandonare la propria terra natale e trasferirsi in un'altra parte del mondo per motivi lavorativi non è mai semplice: ci si ritrovava a dover abbandonare famiglia e amici, a dover ricostruire una quotidianità in un nuovo ambiente e a dover ricalibrare le spese in base ai prezzi locali. Prima di scegliere la location giusta per il proprio espatrio i dettagli presi in considerazione sono molti ma a influire in modo considerevole sono soprattutto i costi di un determinato paese. Di recente è stata stilata la classifica delle città più care al mondo per i "fuori sede" e i risultati sono stati chiari: ecco qual è la meta internazionale più costosa per coloro che sognano di trasferirsi all'estero.

Hong Kong è la città più costosa al mondo per stranieri

Di recente il Mercer ha pubblicato la Cost of Living Survey 2024, un'analisi sui costi per gli espatriati nei diversi paesi del mondo. Sono state prese in considerazione 226 città sparse sui 5 continenti e, dopo che sono stati confrontati i prezzi di trasporti, cibo, immobili, abbigliamento e intrattenimento, ne è venuta fuori una vera e propria classifica, al cui primo posto c'è Hong Kong (che già negli ultimi 2 anni aveva guadagnato il primato).

Singapore

A seguirla ci sono Singapore, Zurigo, Ginevra, Basilea e Berna. New York si è aggiudicata la settima posizione grazie alla sua inflazione alle stelle, mentre Londra l'ottava (l'anno scorso era al 14esimo). A chiudere la lista ci sono Nassau, Bahamas, e Los Angeles.

Leggi anche La classifica dei migliori ristoranti al mondo del 2024: quali hanno conquistato il podio

New York

Le città in cui il costo della vita è il più basso al mondo

Quali sono, invece, le città in cui il costo della vita è il più basso al mondo? Islamabad in Pakistan e Lagos e Abuja in Nigeria. Il fattore che più pesa sul conto in banca dei lavoratori espatriati è il costo degli alloggi, che da qualche anno a questa parte è diventato così elevato da togliere almeno la metà dello stipendio mensile. L’inflazione e le fluttuazioni dei tassi di cambio, inoltre, hanno avuto un impatto diretto sulla retribuzione, tanto che spesso tra le innumerevoli spese quotidiane non si riesce a creare un "fondo di risparmi". Le aziende che assumono stranieri, dunque, farebbero bene a cominciare a condividere anche informazioni sul prezzo della vita nelle città in cui c'è la sede e sulla retribuzione netta, così che i potenziali dipendenti possano comprendere meglio gli impatti finanziari del trasferimento sulla loro vita.

Nassau, Bahamas