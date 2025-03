Quali sono le migliori città per i nomadi digitali nel 2025: la classifica

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Lavorano e parallelamente girano il mondo, perché hanno un impiego che consente loro di spostarsi agevolmente, senza il bisogno di una sede fissa dove recarsi ogni giorno. Sono i nomadi digitali, persone che lavorano prevalentemente da remoto, a cui fondamentalmente basta un pc e una connessione a Internet. Possono svolgere le loro mansioni indistintamente dal Perù o dagli Stati Uniti, non fa differenza. È l'ideale se si ha tanta voglia di viaggiare, perché lo stile di vita di un impiegato d'ufficio tradizionale non permetterebbe mai di poter prendere un aereo così spesso e andare dall'altra parte del mondo per settimane. Il nomadismo digitale attira sempre più persone, desiderose di recuperare uno stile di vita più libero e meno vincolato a obblighi di orario, di turni, di sede. Alcune città del mondo sono particolarmente adatte alle esigenze e ai bisogno di un nomade digitale, che per quanto flessibile ha comunque bisogno di alcuni punti fermi nel suo girovagare.

Quali sono le città migliori per il nomadismo digitale

Away Holidays ha prodotto uno studio per trovare le città più adatte ai nomadi digitali, quelle perfette per assicurare loro una vita agevole. Perché se è vero che a questi lavoratori servono solo un pc e una connessione a Internet, è pur vero che una connessione veloce sarebbe meglio, quindi sapere quali sono le città dove è garantita può facilitare molto le cose, per non avere problemi. Le ricerche su TikTok sul nomadismo digitale sono aumentate del 3.000 %: in tanti vogliono conoscere le esperienze personali altrui, vogliono ricevere consigli o darne. Avere più informazioni possibile è essenziale, per decidere la tappa successiva dove stabilirsi, che deve offrire condizioni di vita allettanti. Away Holidays, per esempio, si è soffermata su criteri di valutazione come la velocità della banda larga, i costi mensili dei trasporti, il programma di eventi della città scelta e persino le condizioni meteorologiche.

È emerso che la città migliore per i nomadi digitali, in base a tutti questi fattori, c'è Los Angeles, che ha ottenuto un punteggio perfetto di 100 grazie alla banda larga veloce da 269 Mbps, al punteggio climatico di 0,93 e ai ben 280 eventi offerti. Qui essere un nomade digitale è una passeggiata! Al secondo posto Barcellona che ha costi leggermente superiori per il trasporto pubblico. Segue sul podio Montevideo, con un punteggio di 97,38. A completare le prime cinque ci sono Madrid e Ho Chi Minh City. Nessuna italiana è riuscita a entrare in top 10.

Le migliori città per i nomadi digitali: la classifica del 2025

Los Angeles Barcellona Montevideo Madrid Ho Chi Minh City Santiago Ammaman Tokyo Pechino New York