Quali sono le città più care del mondo nel 2025: ci sono due italiane in classifica La classifica è stata realizzata tenendo conto del prezzo medio al metro quadro di un appartamento "premium" di 100-200 metri quadri.

A cura di Giusy Dente

Acquistare casa o pagare l'affitto in alcune città è diventato proibitivo: in Italia il tema è molto sentito, perché è una difficoltà che accomuna famiglie, coppie, studenti. La vita è diventata cara, gli stipendi non bastano e ovviamente a pagarne le conseguenze sono le persone che hanno meno disponibilità economica o un difficoltoso accesso al mondo del lavoro. L'aumento dei costi abitativi riguarda anche le strutture di fascia alta, le residenze luxury, le ville. Alcune città sono famose proprio perché mettono a disposizione appartamenti da sogno: anche questi hanno visto lievitare i costi al metro quadrato. Henley & Partners, una società specializzata in migrazioni patrimoniali, pubblica ogni anno un rapporto per stabilire esattamente quali sono le città più costose in assoluto.

Quali sono le città italiane più care del mondo

La classifica (aggiornata a dicembre 2024) è calcolata in base al prezzo medio al metro quadro di un appartamento "premium" di 100-200 metri quadri. Forse non sorprende, ma in cima alla classifica c'è Monaco, dove appartamenti di quelle dimensioni spesso superano i 38.800 dollari al metro quadro. Comprensibilmente, è anche la città con il più alto tasso di ricchezza pro capite: oltre il 40% dei residenti della nazione è milionario, la percentuale più alta tra tutte le città del mondo. Al secondo posto c'è New York , dove il prezzo medio di un appartamento di lusso si aggira sui 27.500 dollari al metro quadro. Seguono Hong Kong, Londra e la francese Saint-Jean-Cap-Ferrat. Proprio la Francia ha totalizzato il maggior numero di località nella lista, dove figurano anche Parigi, Nizza, Cannes, Antibes ed Èze. Nella top 20 spiccano anche due italiane, due località note proprio per non essere proprio alla portata di tutti. Una è Portofino: qui si pagano 15.000 dollari al metro quadrato. Più in basso c'è Portocervo, 19esima in classifica, coi suoi 14.500 dollari al metro quadro.

Le città più care del mondo: la top 20

Monaco New York Hong Kong Londra Saint-Jean-Cap-Ferrat Parigi Sidney Palm Beach Spiaggia di Miami Los Angeles Singapore Ginevra Carino Portofino Cannes Tokyo Lugano Antibes Porto CervoI Èze