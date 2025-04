Quali sono le città europee coi migliori concerti e discoteche: in classifica un’italiana

video suggerito

Ecco la classifica delle capitali europee della musica del 2025: offrono il migliore intrattenimento sul fronte musicale tra festival, concerti, discoteche.

A cura di Giusy Dente

Quando si viaggia si è spesso in cerca di totale relax e riposo, ma c'è anche chi preferisce vacanze più movimentate e avventurose, più dinamiche e attive: sempre in giro, tra la gente, per conoscere persone e posti nuovi, per divertirsi e fare baldoria fino a notte fonda. Nello scegliere una meta, ciò che una città offre dal punto di vista dell'intrattenimento è per molti un criterio imprescindibile, proprio per scansare ogni pericolo di noia. C'è da controllare meticolosamente la programmazione degli eventi, conoscere il giro di locali alla moda e il calendario di festival e concerti. La musica è sempre un aggregante potente, qualcosa capace di unire e di creare un clima di festa. Ecco perché chi è un appassionato di musica e viaggi dovrebbe conoscere questa classifica, che ha decretato le capitali europee della musica per il 2025. Qui il divertimento a suon di musica è assicurato.

Quali città offrono il miglior intrattenimento musicale

Ogni città ha qualcosa da offrire: ci sono quelle dove trovare paesaggi mozzafiato, quelle dove immergersi completamente nella natura, quelle dalla storia millenaria dove musei e opere d'arte sono impossibili da contare. E ci sono quelle dove il divertimento è assicurato, perché tra discoteche, locali notturni, festival musicali e concerti non c'è mai da annoiarsi, c'è sempre qualcosa da fare (possibilmente anche a basso costo). Il sito di prenotazione viaggi Omio ha esaminato proprio tutti questi elementi, compreso il costo del biglietto per usufruire di questo intrattenimento musicale: è così venuta fuori la classifica delle migliori destinazioni musicali europee del 2025. Per creare la classifica finale, a ogni città è stato assegnato un punteggio totale in centesimi.

In cima alla lista c'è Londra, che purtroppo ha un prezzo medio elevato per i biglietti sia per i musical che per i concerti, ma che secondo lo studio ospita ben 75 locali notturni, 26 sale concerti e 25 festival musicali. Arrivare a un punteggio complessivo di 100, il massimo, è stato facile! Certo, c'è forse da affrontare meglio il tema della sicurezza. Il sindaco Sadiq Khan ha recentemente annunciato provvedimenti per lanciare una "taskforce per la vita notturna" così da supportare i locali in difficoltà nella gestione della movida.

Parigi è al secondo posto con un punteggio di 89,4 e Budapest al terzo posto con 77,5. Al quarto posto c'è Berlino, che pur godendo di una fama mondiale per la sua scena musicale varia, ha ottenuto un punteggio complessivo di soli 75,1. Nonostante non sia riuscita a entrare in questa top three, la capitale tedesca è stata comunque recentemente nominata tra le migliori città d'Europa per la musica dal vivo da un'altra ricerca, quella autorevole di Time Out. In top 10 c'è una sola città italiana: anche se è fanalino di coda, è comunque l'unica presente. Al decimo posto spicca Napoli.

Le capitali musicali europee del 2025

Londra Parigi Budapest Berlino Praga Copenaghen Dublino Barcellona Madrid Napoli