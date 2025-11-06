Quali sono i paesi d’Europa che non impongono limiti di velocità agli automobilisti

Quando siete in auto, temete sempre di essere sanzionati per la velocità? Ecco quali sono i paesi famosi per non imporre alcun limite.

Qual è l'incubo più grande degli automobilisti? Quello di ricevere delle salatissime multe per aver superato anche solo di poco i limiti di velocità. In Italia, tra autovelox e tutor, i controlli sono molto severi e, basti pensare al fatto che, quando non si rispettano le regole, non solo si va incontro a una sanzione ma si perdono anche diversi punti sulla patente (che raddoppiano in caso di guidatori neopatentati). In Europa, però, esistono due paesi in cui non bisogna preoccuparsi nulla di tutto questo, visto che su alcune strade non vengono imposti limiti di velocità: ecco qual è.

Le regole per gli automobilisti in Germania

In Italia i limiti di velocità sono fissati a 130 km/h in autostrada e a 80 km/h in tangenziale ma spesso, soprattutto quando le strade sono completamente libere, non è semplice rispettarli. Tutti coloro che sognano un mondo senza queste "restrizioni" farebbero bene a volare in Germania, la cui autostrada è famosa in tutto il mondo per l'assenza dei limiti di velocità in alcuni tratti. Per essere precisi, circa un ottavo delle rete non è sottoposta a controlli o restrizioni, dunque gli automobilisti hanno la possibilità di accelerare tutte le volte che vogliono senza essere sanzionati.

Il secondo paese europeo che non impone limiti di velocità

L'unica regola da seguire sulle strade senza limiti di velocità? La corsia di sinistra va utilizzata solo per i sorpassi dagli automobilisti che procedono a velocità elevata. Le autorità, però, mettono gli utenti in guardia rispetto ai pericolo a cui si va incontro guidando su questa strada, soprattutto quando non si ha alcuna intenzione di correre a oltre 150 km/h e ci si ritrova accanto a un automobilista "scatenato". Non sorprende, dunque, che il dibattito sull'opportunità di mantenere la politica del "no-limit" vada avanti da anni, con funzionari e appassionati di automobili divisi sulla questione. Un altro posto dove la velocità in autostrada è illimitata? L'Isola di Man in Irlanda, anche se la polizia incoraggia gli automobilisti a "guidare entro i limiti".