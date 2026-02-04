stile e Trend
Quali sono i migliori ostelli del 2026: in classifica anche dei nomi italiani

Quali sono gli ostelli migliori del 2026? A rivelarlo sono stati gli Hoscar Awards: ecco chi sono i vincitori italiani.
A cura di Valeria Paglionico
In quanti amano viaggiare ma senza spendere cifre eccessive? Per farlo bisogna non solo andare alla ricerca delle offerte proposte dalle compagnie aeree low-cost, ma anche puntare tutto su un soggiorno in ostello piuttosto che in hotel. La piattaforma dedicata al settore, Hostelworld, ha instituito da 24 anni i cosiddetti Hoscar, ovvero dei premi assegnati in base alle recensioni degli utenti alle strutture che si rivelano leader in fatto di ospitalità e bellezza. Quali sono i vincitori del 2026?

I vincitori italiani degli Hoscar Awards 2026

Gli Hoscar Awards, i premi assegnati dalla piattaforma Hostelworld, hanno indicato quali sono gli ostelli migliori del 2026, dividendoli per grandezza, servizi e popolarità. Moltissimi i nomi italiani che sono entrati nelle liste, tra loro spicca la catena YellowSquare, inserita nella categoria Most Popular Hostel. Si trova a Roma, Firenze e Milano e unisce design, socialità e integrazione con il tessuto urbano. Da visitare anche l'Anda Venice di Venezia, che ha ottenuto i titoli di Best Hostel in Italy, Best Extra Large Hostel in Europe, Most Popular hostel in Venice. Come se non bastasse, è entrato nella classifica dei migliori 4 ostelli in Europa. Tra i migliori piccoli ostelli, invece, compare l'Ostello del Sole di Napoli, mentre tra quelli più popolari c'è il Quo di Milano. Sempre a Napoli, anche l'Hopestel Secret Garden.

Gli ostelli europei che sostengono l'ambiente

Per quale motivo gli Hoscar Awards sono davvero attendibili? A differenza di molti altri riconoscimenti assegnati nel settore alberghiero, in questo caso non vengono coinvolti esperti e tecnici, le premiazioni vengono fatte in base alle recensioni verificate rilasciate da milioni di viaggiatori provenienti da tutto il mondo. Tutti i vincitori vengono indicati sul sito ufficiale hostelworld.com, dove sono presenti davvero strutture di ogni tipo. Gli awards più originali? Gli Eco-Warrior dedicati agli ostelli che hanno a cuore la sostenibilità e i legami con la comunità locale (come il Longboard Paradise Surf Club di Rio de Janeiro e il Sunset Destination Hostel di Lisbona).

