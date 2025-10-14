Quali sono i migliori hotel d’Italia premiati con Tre Chiavi dalla guida Michelin

Instagram @casamarialuigia

La guida Michelin delle Chiavi raccoglie il meglio degli hotel di ogni continente, Paese per Paese. L'elenco include ovviamente tutte le strutture che si sono distinte per la loro efficienza, la loro particolarità, la cura nei confronti del cliente e l'esperienza che regalano a chi vi soggiorna. Gli ispettori non hanno escluso nulla: si va da piccoli borghi a grandi città, purché ci siano eccellenza, unicità, personalità, riconoscibilità. Gli hotel sono stati premiati per le loro caratteristiche: hanno superato la selezione degli ispettori, basata su rigidi criteri.

Cosa sono le Tre Chiavi

Alla pari delle Stelle Michelin, le Chiavi Michelin sono un premio all'eccellenza: sono il corrispettivo nel mondo alberghiero, del famoso premio che si dà ai ristoranti. Quest'anno nella guida 2025 ci sono 143 Tre Chiavi, 572 Due Chiavi e 1742 hotel Una Chiave, distribuiti in diversi continenti e diversi Paesi del mondo. L'Italia se l'è cavata benissimo. Gli Stati Uniti spiccano con ben 317 hotel premiati in tutto. Sul fronte europeo spicca la Francia con 203 Chiavi, seguita dall'Italia con 188 e dal Regno Unito con 124. Ricevere Una Chiave significa che gli ispettori hanno valutato speciale il soggiorno in struttura, con un servizio oltre le aspettative. Giudizio eccezionale per gli hotel Due Chiavi, quelli curati in ogni dettaglio: nulla è trascurato dal design all'accoglienza. Infine le Tre Chiavi sono quelle che contraddistinguono un soggiorno unico nel suo genere all'insegna del comfort, dell'eleganza, reso indimenticabile.

Quali sono gli hotel migliori d'Italia

L'Italia vanta una delle più alte concentrazioni di hotel di eccellenza del mondo. Ben 13 strutture hanno ottenuto il massimo riconoscimento, 47 Due Chiavi e si contano oltre un centinaio di hotel con Una Chiave. Venendo a quelle che hanno portato a casa il premio più prestigioso, spiccano cinque new entry: San Domenico Palace A Four Seasons Hotel di Taormina, Borgo Santo Pietro a Chiusdino, il Four Season di Firenze, il Passalacqua di Moltrasio, il Bulgari Hotel di Roma. Doppietta per Venezia con Aman Venice e Cipriani A Belmond Hotel. JK Place Capri incarna l’essenza più raffinata dell’ospitalità mediterranea. Firmato dal celebre architetto e designer toscano Michele Bönan

