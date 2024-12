Quali sono i 100 migliori prodotti a base di carne del mondo: due italiani in top 10

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Come ogni anno, TasteAtlas si è sbizzarrita a stilare delle classifiche inerenti la cucina del mondo. La famosa guida turistica è specializzata proprio sul fronte gastronomico e culinario: l'atlante raccoglie ricette, recensioni, consiglia pietanze tipiche locali, cataloga locali e ristoranti, così da offrire ai viaggiatori esperienze di gusto di qualità. Per il 2025, TasteAtlas ha proposto anche la 100 Best Meat Products in the World, una classifica che raccoglie i 100 migliori piatti a base di carne del mondo.

100 Best Meat Products in the World

L'Italia vanta una tradizione gastronomica variegata e di qualità, apprezzata in tutto il mondo. I turisti che giungono nel nostro Paese lo fanno anche per gustarne i sapori. Proprio l'Italia, infatti, è uno dei Paesi più ricorrenti nelle classifiche stilate da TasteAtlas per il 2025: si è imposta con la sua cucina in diverse categorie, sbaragliando la concorrenza. Italiano è il luogo del mondo dove si mangia meglio (primo posto per la Campania), tutto italiano è il podio delle città del mondo in cui si mangia meglio (l'hanno spuntata Napoli, Milano, Bologna). La guida, però, si è concentrata anche su alcuni prodotti in particolare. Per esempio la migliore pasta del mondo: anche in questo caso il podio è tutto italiano, essendo uno dei nostri cavalli di battaglia. L'Italia spicca anche sul podio dei Migliori 100 piatti del mondo: secondo posto per la pizza.

Ma l'Italia se l'è cavata bene anche sul fronte dei prodotti a base di carne. TasteAtlas, infatti, ha realizzato anche la 100 Best Meat Products in the World. Come tutte le precedenti classifiche, sono state prese in esame le valutazioni del pubblico, ma solo di utenti che il sistema riconosce come competenti, escludendo per esempio quelle dei bot. Per la lista dei 100 Migliori Prodotti a base di Carne del mondo fino al 15 dicembre 2024 sono state registrate 10.960 valutazioni, di cui 7.152 sono state riconosciute dal sistema come legittime. Alcuni Paesi sono particolarmente ricorrenti, sono quelli che hanno una tradizione culinaria molto fondata sulla carne: basti pensare che il podio è tutto spagnolo.

Ma anche l'Italia si è fatta valere con 22 prodotti in classifica di cui ben due nelle prime dieci posizioni. Qui sono rientrati sia il Prosciutto di Parma che il Prosciutto san Daniele, rispettivamente quinto e sesto. Il primo è un prodotto tipico di Parma, dunque siamo in Emilia Romagna, mentre il secondo è prodotto nella zona collinare attorno alla città di San Daniele in provincia di Udine, dunque Friuli Venezia Giulia.

La classifica dei 100 migliori prodotti a base di carne del mondo

Jamón ibérico de bellota, Spagna Jamón 100% ibérico de bellota, Spagna Jamón ibérico, Spagna Paio de Beja, Portogallo Prosciutto di Parma, Italia Prosciutto San Daniele, Italia Slavonski kulen, Croazia Petrovački kulen, Serbia Presunto do Alentejo, Portogallo Jamón Serrano, Spagna Jabugo, Spain Zibello, Italia Baranjski kulen, Croazia Lomo bellota ibérico 100%, Spagna Afyon Sucuġu, Turchia Presunto de Barrancos, Portogallo Njeguška pršuta, Montenegro Presunto de Campo Maior e Elvas, Portogallo Presunto de Vinhais, Portogallo Užička pršuta, Serbia Guijuelo, Spagna Guanciale, Italia ‘Nduja, Italia Ventricina, IOtalia Dalmatinski pršut, Croazia Prosciutto Toscano, Italia Csabai kolbász, Ungheria Suho meso, Bosnia Jamón de Serón, Spagna iKulenova seka, Croazia Szegedi szalámi, Ungheria Pirotska peglana kobasica, Serbia Babic, Romania Soppressata di Calabria, Italia Linguíça do Baixo Alentejo, Portogallo Pastarma Govezhda, Bulgaria Pancetta, Italia Presunto, Portogallo Kabanosy Staropolskie, Polonia Speck Alto Adige, Italia Soppressata, Italia Istarski pršut, Croazia Kiełbasa myśliwska Staropolska, Polonia Salame napoletano, Italia Rosette de Lyon, Francia Coppa di Parma, Italia Prosciutto di Modena, Italia Salam de Sibiu, Romania Gyulai kolbász, Ungheria Pitina, Italia Salame Felino, Italia Cecina de León, Spagna Drniški pršut, Croazia Budapesti téliszalámi, Ungheria St. Galler Bratwurst, Svizzera Sremski kulen, Serbia Saucisson de l'Ardèche, Francia Zlatiborska pršuta, Serbia Bresaola della Valtellina, Italia Chouriço, Portogallo Fuet, Spagna Jamón ibérico de cebo, Spagna Prague ham (Pražská šunka), Rep Ceca File Elena, Bulgaria Salame Toscano, Italia Lukanka Panagyurska, Bulgaria Kiełbasa jałowcowa Staropolska, Polonia Jambon d'Auvergne, Francia Skilandis, Lituania Pfefferbeißer, Germania Dalmatinska panceta, Croazia Nordhessische Ahle Wurscht, Germania Salamini Italiani alla cacciatora, Italia Farinheira de Estremoz e Borba, Portogallo Kiełbasa piaszczańska, Polonia Mortadella Bologna, Italia Pastrami (Pastramă), Romania Kiełbasa Krakowska Sucha Staropolska, Polonia Schwarzwälder Schinken, Germania Tradiční špekáčkyì, Rep Ceca Finocchiona, Italia Uzené, Rep Ceca Sobrasada de Mallorca, Spagna Coppa Piacentina, Italia Chorizo Riojano, Spagna Gornooryahovski sudzhuk, Bulgaria Jambon d'Ardenneì, Belgio Montreal-style smoked meat, Canada Kiełbasa Lisiecka, Polonia Ganda Ham, Belgio Jambon de Vendée, Francia Jamón de Teruel, Spagna Jamón ibérico de cebo de campo, Spagna Presunto de Santana da Serra, Portogallo Saucisson sec d’Auvergne, Francia Lietuviškas skilandis, Lituania Genoa Salami, Italia Jambon de Bayonne, Francia Mexican Chorizo, Messico Tiroler Speck, Austria