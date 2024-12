Qual è miglior formaggio del mondo: c’è un prodotto italiano sul podio della classifica

video suggerito

A vincere il World Cheese Award (la competizione che ogni anno elegge il miglior formaggio al mondo) è stato nel 2024 il Queijo de Ovelha Amanteigado, un prodotto del Portogallo. L'Italia è arrivata sesta nella classifica generale, con il pecorino Bislacco al Rum e Tabacco dei F.lli Petrucci; settimo posto per il Blugins de La Casearia Carpenedo. Il nostro Paese, che produce formaggi prelibati, se l'è cavata molto bene anche nell'elenco di TasteAtlas. La nota guida turistica specializzata nel settore gastronomico ha infatti realizzato la classifica dei 100 Migliori formaggi del mondo.

Gli italiani in classifica

Secondo TasteAtlas è Arseniko Naxos il migliore formaggio del mondo, un prodotto della Grecia, Paese che si è aggiudicato diversi posti in classifica. È un prodotto originario dell'isola di Naxos, da cui prende il nome. Secondo posto per un prodotto italiano amatissimo in tutto il mondo: il Parmigiano Reggiano, considerato uno dei formaggi di qualità più elevata al mondo, dalla caratteristica consistenza dura e granulosa. Le origini del Parmigiano Reggiano risalgono addirittura al Medioevo, quando veniva prodotto dai monaci benedettini della Pianura Padana, principalmente nelle due città-stato di Parma e Reggio Emilia.

Terzo posto per un altro prodotto greco, il formaggio duro da tavola Graviera Naxou, anche questo prodotto sull'isola di Naxos nelle Cicladi. L'Italia figura in un totale di 27 posizioni con altrettanti formaggi, appartenenti alle tradizioni culinarie di differenti regioni: si va dalla burrata pugliese alla mozzarella di bufala campana, dal pecorino della Sardegna al Bitto della Valtellina e ancora gorgonzola, scamorza, provola e tanto altro ancora.

I Migliori 100 formaggi del mondo: la classifica

Arseniko Naxou, Greece Parmigiano Reggiano, Italy Graviera Naxou, Greece Burrata, Italy Mozzarella di Bufala Campana, Italy Saint-Félicien, France Queijo Serra da Estrela, Portugal Graviera Kritis, Greece Crottin de Chavignol, France Ovčí Salašnícky Údený Syr, Slovakia Grana Padano, Italy Reblochon, France Comté, France Pecorino Romano, Italy Bocconcini, Italy Pecorino Sardo, Italy Pecorino Toscano, Italy Kefalograviera, Greece Saint-André, France Anthotyro, Greece Queijo de Azeitão, Portugal Redykołka, Poland Délice de Bourgogne, France Mont d'Or, France Kalathaki Limnou, Greece Brillat-Savarin, France Sfela, Greece Graviera Agrafon, Greece Mozzarella, Italy Gruyère, Switzerland Kasseri, Greece Taleggio, Italy Queso Manchego, Spain Oaxaca Cheese, Mexico Stracchino di Crescenza, Italy Beaufort, France Old Amsterdam, Netherlands Kefalotyri, Greece Gorgonzola dolce, Italy Queijo de Coalho, Brazil Tête de Moine, Switzerland Pag cheese (Paški sir), Croatia Sulguni, Georgia Gorgonzola piccante, Italy Liliputas, Lithuania Manchego curado, Spain Stracciata, Italy Brie de Melun, France Metsovone, Greece Bundz, Poland Bitto, Italy Mastelo, Greece Canastra, Brazil Picodon, France Pecorino Siciliano, Italy Burrata di Andria, Italy Gołka, Poland Provolone del Monaco, Italy Ricotta di Bufala Campana, Italy L'Etivaz, Switzerland West Country Farmhouse Cheddar, England Livanjski sir, Bosnia and Herzegovina Galotyri, Greece Ladotyri Mytilinis, Greece Queso Payoyo, Spain San Michali, Greece Krasotyri, Greece Grana Padano Oltre 16 mesi, Italy Queijo Serpa, Portugal Gamoneu, Spain Picón Bejes-Tresviso, Spain Melichloro, Greece Formaella Arachovas Parnassou, Greece Salers, France Feta, Greece Brie de Meaux, France Camembert de Normandie, France Halloumi, Cyprus Scamorza, Italy Queso Chihuahua, Mexico Myzithra, Greece Oscypek, Poland Queijo Minas, Brazil Provola, Italy Saint Agur, France Tulum Peyniri, Turkiye Tomme de Savoie, France Provoleta., Argentina Cuajada, Spain Manouri, Greece Boerenkaas, Netherlands Caciocavallo Silano, Italy Y Fenni, Wales Stracciatella, Italy Katiki Domokou, Greece Fiore Sardo, Italy Ciliegine mozzarella, Italy Raclette de Savoie, France Bagoss, Italy Xynomyzithra Kritis, Greece