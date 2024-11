Qual è il miglior formaggio al mondo del 2024: l’Italia solo sesta nella classifica generale

video suggerito

A cura di Arianna Colzi

I vincitori del World Cheese Awards 2024 | Foto Guild of Fine Food

A Viseu, in Portogallo, si sono tenuti i World Cheese Awards, organizzati dalla Guild of Fine Food: 4786 formaggi provenienti da 47 Paesi sono stati testati e assaggiati da una giuria di 240 esperti. Molti dei prodotti caseari che sono finiti sul banco di prova venivano da Paesi molto lontani rispetto al Portogallo. Per consentire ai piccoli produttori di presentare i loro prodotti, sono stati istituiti 20 punti di raccolta in tutto il mondo, in Paesi come India, Australia, Brasile, Colombia e Ucraina. Alcuni formaggi, inevitabilmente, si conservano meglio degli altri e questo potrebbe rappresentare un piccolo vantaggio al momento dell'assaggio. Scopriamo quale prodotto si è aggiudicato il premio del miglior formaggio al mondo.

Come si sceglie il miglior formaggio al mondo

Dopo Spagna e Norvegia, l'edizione 2024 è stata ospitata dal Portogallo. Tra gli esperti che si trovano a giudicare, alcuni hanno immediatamente fatto presente che le candidature restano il più possibile anonime per non influenzare i giurati che potrebbero votare per un dato Paese a discapito di un altro. I formaggi vengono valutati in base all'aspetto, all'odore, al gusto, alla consistenza e anche al tatto. I giurati sono stati divisi in squadre da due o tre e ognuna ha proposto quattro finalisti destinati alle categorie bronzo, argento, oro e super oro; i formaggi di quest'ultima categoria sono passati alla gara finale di assaggio che ha decretato il vincitore del 2024. Ogni squadra ha assaggiato circa 40 formaggi di ogni forma, colore, dimensione, stagionatura e consistenza.

L'anno scorso il concorso è stato vinto dal Nidelven Blå, un formaggio cremoso semi-solido a pasta erborinata di latte vaccino prodotto dal caseificio Gangstad Gårdsysteri in Norvegia. Nel 2022, un Gruyère svizzero si è aggiudicato il primo premio. Nonostante esistano altri concorsi internazionali, il World Cheese Awards sostiene di essere il più grande del suo genere. "È una celebrazione della comunità mondiale del formaggio", ha dichiarato uno degli organizzatori.

Da dove viene il miglior formaggio del mondo

A vincere il World Cheese Award come miglior formaggio al mondo 2024 è stato il Queijo de Ovelha Amanteigado, un formaggio morbido e crudo derivato dal latte di pecora. Prodotto con caglio vegetariano ricavato dai cardi, questo formaggio viene descritto come un prodotto cremoso e burroso, con sapore amarognolo e un retrogusto erbaceo, che viene servito tipicamente tagliando la parte superiore e togliendo il centro con un cucchiaio.

Il formaggio, prodotto dalla piccola azienda Quinta do Pomar di Soalheira, in Portogallo, che conta 10 dipendenti, ha ottenuto il punteggio più alto tra i 14 finalisti, trionfando su formaggi svizzeri e altri provenienti da Brasile, Stati Uniti, Norvegia, Italia, Germania e Spagna. Italia si aggiudica la sesta e la settima posizione con il pecorino Bislacco al Rum e Tabacco dei F.lli Petrucci e il Blugins de La Casearia Carpenedo.