video suggerito

Chi fa il miglior panettone del mondo e chi sono gli italiani in classifica Coppa del Mondo del Panettone è la competizione ideata dal maestro Giuseppe Piffaretti. La quarta edizione si è svolta a Milano dall’8 al 10 novembre. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Instagram @tonatiuh.cortes

Il Natale si avvicina e in vista degli acquisti delle prelibatezze del periodo festivo, non poteva quindi mancare la classifica dei migliori panettoni del mondo. Alla Coppa del Mondo del Panettone 2024 hanno partecipato pasticceri provenienti da ogni parte del mondo. Due le categorie: Panettone Tradizionale e Panettone al Cioccolato. La competizione ideata dal Maestro Giuseppe Piffaretti si è svolta Palazzo Castiglioni a Milano, per decretare appunto i migliori nella preparazione dell'iconico lievitato dolce.

Chi ha vinto la Coppa

Dopo due anni di selezioni nazionali effettuate nei diversi Stati, sono arrivati in finale 24 pasticceri provenienti da Europa, Asia, America Latina, Stati Uniti e Australia: 24 per la categoria Panettone Tradizionale e 18 per la categoria Panettone al Cioccolato. Alla fine l'ha spuntata, per la prima categoria, il maestro pasticcere spagnolo Ton Cortés. Messicano di nascita, spagnolo di adozione, a Barcellona è proprietario di tre pasticcerie. Sul podio con lui due italiani: Pasquale Pesce della Pasticceria Pesce di Avella (Avellino) seguito da Maurizio Sarioli di Forneria "Il pane di Maurizio Sarioli" a Brescia.

Podio tutto italiano, invece, per la seconda categoria. Primo classificato Pasquale Iannelli della Pasticceria Casa Mastroianni di Lamezia Terme, secondo posto per Pasquale Marigliano dell'omonima pasticceria di Nola (Napoli), terzo posto per Armando Pascarella di Armando Pascarella Pasticceria a Polvica (Caserta). Pasquale Iannelli ha conquistato anche il Premio della stampa.

Leggi anche Sagre autunnali in Italia: gli eventi regione per regione nel weekend dal 9 al 10 novembre

Tra gli altri premi speciali assegnati: quello del pubblico a Floriana Pastore, quello per il Miglior Panettone Tradizionale extraeuropeo a Yasuda Tazumi (Giappone) e quello per il Miglior Panettone al Cioccolato extraeuropeo a Carlo Strobbe (Perù). Il Premio Maestro del Panettone è andato infine a Piergiorgio Giorilli "per la competenza e la passione che ha saputo trasmettere a tutti i professionisti che ha incontrato lungo il suo cammino". Nel prossimo biennio si svolgeranno le nuove selezioni e la quinta edizione della competizione mondiale andrà in scena a Milano a novembre 2026.