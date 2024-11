video suggerito

Il panettone alla fragola di Iginio Massari per Natale 2024: perché costa 120 euro Lievita il panettone ma anche il prezzo: la versione di Iginio Massari del dolce tipico natalizio realizzata per il 2024 costa 120 euro per 1,5 Kg di prodotto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Instagram iginio.massari

Le vetrine dei negozi e dei supermercati cominciano ad accogliere decorazioni e prodotti natalizi: le feste arrivano sempre prima, anche con due mesi in anticipo, non solo nelle case, ma soprattutto dove ci sono di mezzo i soldi e la possibilità di spendere. Natale fa rima con panettone, il dolce che più di tutti rappresenta questa giornata, oggetto anche di competizioni a livello mondiale. Anche quest'anno, Iginio Massari ne ha dato la sua interpretazione golosa e colorata. L'anno scorso era stata la volta del panettone tradizionale con cubetti di arancia candita, uvetta, glassa come copertura. Stavolta ha pensato a qualcosa di più fantasioso.

Il panettone per Natale 2024 da 120 euro

Lievito, farina, burro, uova, zucchero, aromi, acqua: ma tra gli ingredienti necessari alla preparazione del panettone, non possono mancare amore e pazienza. È una preparazione lunga e richiede grande attenzione alla lievitazione, per ottenere l'altezza e la consistenza caratteristici di questo iconico dolce. Nel tempo, alla versione tradizionale ne sono state accostate altre, più creative e golose. Non poteva mancare, per il Natale 2024, la proposta di Iginio Massari, nome di spicco del settore pasticceria. Ha pensato a una limited edition alla fragola, che oltre a essere certamente gustosa sembra anche decisamente instagrammabile, con la sua colorazione rosa.

Instagram iginio.massari

Il panettone di Iginio Massari ha già conquistato i social, ma saranno in pochi ad assaggiarlo, visto che sarà prodotto in un numero limitato di pezzi, dato anche il tanto lavoro che richiede oltre alle pregiate materie prime. Stiamo parlando di una lavorazione complessiva di ben 65 ore. Inoltre, verrà venduto in un'esclusiva cappelliera da collezione. Tutto questo, contribuisce a far lievitare (anche) il prezzo.

Instagram iginio.massari

Il dolce pesa 1,5 kg ed è realizzato con pregiate e gustose fragole Mara des Bois accostate a cioccolato fondente monorigine dalla regione amazzonica peruviana di San Martin. La Mara des Bois è una varietà pregiata francese, rinomata per il suo aroma e il sapore dolce che ricorda quello delle fragoline di bosco. Il cioccolato monorigine San Martin Perù, invece, è un'eccellenza dalla consistenza vellutata e un retrogusto aromatico che rimanda a frutti rossi, agrumi e spezie. Infine, il tutto è ricoperto con una glassa alle fragole. Nessuna traccia di conservanti, difatti ha una shelf life molto corta. Il prezzo di questa meraviglia? Verrà proposto al pubblico al costo di 120 euro e venduto solo su preordinazione (almeno una settimana di anticipo), spedito a partire dal 5 dicembre.

Instagram iginio.massari

Tra le limited editino di quest'anno c'è anche il panettone al cioccolato e lampone, 60 euro per i Kg di prodotto.Non mancano le proposte più classiche come il pandoro, il panettone al cacao e cioccolato, il panettone tradizionale, quello senza canditi, quello al pistacchio, con prezzi dai 27 ai 43 euro. Costa invece 57 euro la versione integrale al caramello e pere.