Migliori panettoni per Natale 2024, la classifica di Altroconsumo sul rapporto qualità-prezzo

Natale 2024 si avvicina e sono moltissime le famiglie che già stanno decidendo quale sarà il menù dei pranzi e delle cene in compagnia dei cari. Qual è il dolce tradizionale più amato dagli italiani durante le feste? Il panettone, considerato il simbolo per eccellenza di questo periodo dell'anno. C'è chi lo ama nella sua versione classica con i canditi, chi preferisce le varianti con le gocce di cioccolata e chi, invece, si limita semplicemente a scartare l'uvetta: stabilire quale sia il migliore è semplicemente una questione di gusti. Altroconsumo, però, ha testato i più famosi panettoni venduti nei supermercati "comuni" e, dopo averne analizzato il rapporto qualità-prezzo, ha stilato la classifica dei migliori del 2024: ecco cosa ne è emerso.

La classifica dei migliori panettoni 2024: qual è il migliore per qualità-prezzo

Dopo i panettoni artigianali migliori del 2024 secondo Gambero Rosso, Altroconsumo ha messo a confronto 8 panettoni venduti comunemente nei supermercati. Il test è stato condotto in due fasi: dopo delle analisi di laboratorio per verificare le eventuali irregolarità nella produzione (come la presenza di muffe e lieviti), si è poi passati alla prova di assaggio effettuata da una doppia giuria di pasticceri e consumatori. Sono stati valutati sapore, odore, aspetto e consistenza e i risultati sono stati chiari: il panettone migliore sul mercato è quello classico di Coop che, complice anche il prezzo di 6,19 euro, si distingue per un ottimo rapporto qualità prezzo. A seguire nella classifica ci sono il panettone milanese Le tre Marie, il Balocco (ricetta classica), il Paluani e il Maina. In lista non mancano i panettoni Giovanni Cova&Co. e Bauli, mentre a chiudere la top 8 sono due varianti low-cost, il Duca Moscati di Eurospin e il panettone classico di Conad.

Le valutazioni al panettone di Bruno Barbieri

A non aver raggiunto il risultato sperato è il panettone Motta firmato dallo chef Bruno Barbieri, uno dei più pubblicizzati del Natale 2024, che però è stato valutato negativamente per aspetto, sapore e consistenza. Rispetto al panettone classico di Motta, infatti, è stato realizzato con più uova e meno frutta e, come se non bastasse, ha anche un prezzo medio molto elevato (costa 15,18 euro).

