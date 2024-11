Quali sono i migliori panettoni del mondo: tra i premiati quello ispirato al Pulcinella di Gaetano Pesce

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Il panettone di Domenico Manfredi

È italiano il miglior panettone di tutto il mondo. È quanto emerge dal Campionato 2024 organizzato dalla Federazione Internazionale Pasticceria, Gelateria e Cioccolateria, l'ente che promuove la pasticceria italiana in tutto il mondo. Cinque le categorie, tantissimi i pasticcieri che hanno partecipato, provenienti anche da Francia, Spagna, Messico e Giappone. L'evento si è svolto svolto il 17 e 18 novembre presso il Salone Professionale dell’Agroalimentare, Enogastronomia e Tecnologia Gustus, nella Mostra d’Oltremare di Napoli. La Campania si è distinta nelle categorie Panettone Classico, Innovativo e Pandoro; premiata la Toscana per il Miglior Panettone Salato e Milano per quello Decorato. "Questa edizione ha dimostrato ancora una volta l’altissimo livello dei pasticcieri italia – ha detto Matteo Cutolo, il Presidente della Federazione – La selezione è stata frutto di un lavoro certosino, in cui abbiamo preso in considerazione ogni minimo dettaglio. È stato un compito estremamente difficile scegliere il migliore, perché ogni prodotto in gara ha portato delle novità negli ingredienti, nella tecnica, nella forma. Vedere tanto talento e impegno ci riempie di orgoglio".

Chi sono i vincitori del Campionato

Tra i concorrenti che si sono aggiudicati il titolo di Campione del Mondo del Panettone 2024, spicca il nome di Domenico Manfredi. Il pasticciere di Teggiano (Salerno) ha reinterpretato in chiave dolce la tanto discussa opera Tu sì ‘na cosa grande di Gaetano Pesce, un omaggio a Pulcinella, installata a Napoli. La sua creazione ha unito tecnica e fantasia: una forma innovativa e un impasto originale con ganache al passion fruit.

Il panettone di Patrizia Mancuso

Campano è anche il Miglior Panettone Classico del mondo, di Caserta per la precisione. In questa categoria ha conquistato il primo posto il maestro pasticciere Pietro Sparago di Centurano soprannominato Il Re dei dolci. Non si è smentito, presentando un prodotto tradizionale in piena regola, con lievitazione impeccabile e materie prime di qualità.

Il panettone di Domenico Manfredi

Ma il panettone non è solo dolce! Nella categoria Salato, infatti, Beatrice Volta, maestra pasticciera di Pistoia, ha fatto la storia con la sua innovativa proposta: panettone con cuore di spritz avvolto dagli ingredienti base di un aperitivo (pomodoro, olive, arachidi). Patrizia Mancuso, di Vignate (Milano) ha conquistato il primo posto assoluto nella categoria Panettone decorato. Novità di quest'anno, anche la categoria Pandoro, per dare spazio anche a quest'altro grande protagonista delle tavole natalizie italiane. Qui il primo posto del podio è andato a Raffaele Romano di Solofra (Avellino).