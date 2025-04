video suggerito

Quali sono i migliori Paesi europei dove vivere per i giovani: Italia ultima in classifica In base a tasso di disoccupazione, prezzi degli affitti, criminalità, istruzione e livelli generali di felicità ecco i migliori Paesi dove vivere per i giovani.

A cura di Giusy Dente

Un posto, per essere vivibile, ha bisogno di alcune caratteristiche specifiche che, quando vengono meno, rendono la quotidianità più difficile da gestire. Basti pensare a quanto influiscono i trasporti pubblici: poter contare su una rete efficiente di autobus e metropolitane agevola moltissimo gli spostamenti. Ecco perché proprio i mezzi pubblici sono stati studiati e presi in considerazione per stilare la classifica dei Paesi più adatti ai giovani, quelli perfetti dove vivere. L'app di viaggio Alroix ha considerato anche il calendario di eventi artistici e culturali, i prezzi medi dei ristoranti, la vita notturna, il tasso di disoccupazione, i prezzi degli affitti, il tasso di criminalità, i livelli generali di istruzione, i livelli generali di felicità, gli stipendi medi. Ecco cosa ne è venuto fuori.

Qual è il Paese ideale dove vivere per i giovani

L'app di viaggio Alroix ha analizzato una serie di fattori relativi a 27 Paesi dell'UE. In base alle condizioni di vita hanno stilato una classifica che mette in ordine questi Paesi dal più vivibile al meno vivibile per i giovani. In cima alla lista si trovano i Paesi Bassi grazie a un solido indice di istruzione, bassi livelli di disoccupazione e un punteggio di felicità generale di 7,32. A proposito di felicità, nella classifica generale ufficiale (il World Happiness Report 2025) se la sono cavata bene piazzandosi al quinto posto, preceduti solo dagli inarrivabili Paesi nordici che da sempre spiccano nelle prime posizioni. Al secondo posto c'è l'Austria e al terzo posto la Polonia.

Il peggior paese europeo per i giovani è l'Italia: troppa criminalità, livelli scarsi di istruzione, poca soddisfazione personale: qui i ragazzi patiscono un ambiente in cui si sentono insicuri e poco protetti, hanno poche probabilità di ampliare la propria consapevolezza culturale e si sentono limitati da un governo instabile e poco attento ai loro bisogni. È emerso nell'indagine che i Paesi con un indice di criminalità più elevato, come la Francia, tendono ad avere costi di affitto tendenzialmente più alti. Altra correlazione interessante è quella tra felicità e istruzione: i Paesi con sistemi educativi più solidi, come Finlandia e Paesi Bassi, segnalano livelli di felicità più elevati.

La classifica dei migliori Paesi europei per i giovani

Paesi Bassi Austria Polonia Cipro Lussemburgo Finlandia Repubblica Ceca Romania Germania Danimarca Slovenia Irlanda Lituania Belgio Estonia Svezia Malta Ungheria Bulgaria Lettonia Croazia Spagna Francia Slovacchia Grecia Portogallo Italia