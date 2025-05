video suggerito

Qual è l’isola greca che è stata nominata meta turistica più affollata d’Europa State organizzando le vacanze estive ma volete evitare i luoghi troppo affollati? Ecco qual è l’isola greca che dovreste evitare, visto che è stata nominata la meta turistica più affollata d’Europa. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Valeria Paglionico

Mancano pochi mesi all'inizio dell'estate 2025 e in moltissimi stanno già pianificando le loro vacanze, così da sfruttare al massimo le ferie ma senza spendere cifre eccessive. Quale meta scegliere? Coloro che non amano la confusione e le folle eccessive farebbero bene a informarsi sulle location "vittime" di overtourism, ovvero prese letteralmente d'assalto dai turisti, dove anche fare una passeggiata in centro sembra essere un'impresa impossibile. A tal proposito un recente studio sul tema ha rivelato qual è la destinazione più affollata d'Europa: ecco il risultato.

Quanti turisti conta all'anno Zante

Which? Travel, famoso portale che si occupa di viaggi, ha analizzato i dati sulla pressione turistica degli ultimi anni, confrontando il numero di notti che i viaggiatori trascorrono in una regione con il numero di persone residenti, e ha rivelato qual è la destinazione turistica più affollata d'Europa. Si tratta di Zante, l'isola greca nel Mar Ionio diventata una delle mete balneari più popolari del paese. Famosa per la sua intensa vita notturna e per il suo meraviglioso mare cristallino, è l'ideale per coloro che vanno alla ricerca di relax e di divertimento. L'unico piccolo "inconveniente" è che, sebbene conti solo 40.000 residenti, solo nel 2023 ha registrato ben 6 milioni di pernottamenti, cosa significa? Che durante l'alta stagione estiva il rapporto turisti/cittadini è stato di 150/1.

Zante

Perché l'overtourism a Zante sta diventando un problema

Stando ai dati raccolti da Which?, la maggior parte dei turisti che fanno visita a Zante soggiornano nei villaggi sulla costa meridionale, quelli affollati e chiassosi a Laganas, Kalamaki, Tsilivi, Argassi e Alkinas. In alta stagione, però, la situazione diventa decisamente confusionaria: le strade, i porti e gli aeroporti strabordano di persone, gli impianti di smaltimento dei rifiuti fanno fatica a funzionare e le reti elettriche spesso non si rivelano abbastanza potenti per sostenere le folle eccessive. Zante non è l'unica meta turistica europea che si è ritrovata ad affrontare problemi di overtourism, anche l'isola di Maiorca registra in media 54 pernottamenti per ogni residente ma ha introdotto una tassa di soggiorno più elevata per scoraggiare l'afflusso turistico nei mesi di luglio e agosto. Anche a Zante si metterà in atto lo stesso provvedimento?

Zante