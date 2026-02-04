stile e Trend
Qual è la città più popolosa del mondo e quanti abitanti conta

Sapete qual è la città più popolosa del mondo? Ecco dove si trova e quanti abitanti conta.
A cura di Valeria Paglionico
Sapete qual è la città più popolosa del mondo? Giacarta, la capitale dell'Indonesia, che si trova letteralmente dall'altra parte del mondo rispetto all'Italia. Nell'ultimo anno è riuscita a "battere" Tokyo, che da diversi anni deteneva il primato, ma ora deve fare i conti con un'emergenza nazionale: ecco per quale motivo il futuro di Giacarta (e dei suoi milioni di abitanti) è attualmente a rischio.

Quanti sono gli abitanti di Giacarta

Stando ai dati raccolti dal dipartimento degli Affari economici e sociali delle Nazioni Unite nel rapporto World Urbanisation Prospects 2025, Giacarta è la città più popolosa al mondo. Su una superficie di 661,5 chilometri quadrati conta quasi 42 milioni di abitanti, ha superato Tokyo (che ne conta 37-39 milioni) ed è in continua evoluzione. In pratica per numero di persone la capitale indonesiana supera 23 degli Stati dell'Unione Europea e altri paesi super estesi extra EU, dal Canada con i sui 38 milioni di abitanti all'Australia con 27 milioni. Il boom demografico è iniziato nel secondo Dopoguerra, quando i migranti interni hanno cominciato a muoversi in cerca di lavoro e di istruzione.

Perché il futuro di Giacarta è a rischio

L'unico piccolo "inconveniente"? Pare che Giacarta stia letteralmente sprofondando a causa del peso delle costruzioni e delle estrazioni di acqua dalla falda. Ingegneri e architetti specializzati stanno provando a intervenire in tempi rapidi per arginare l'emergenza ma al momento molte aree risultano già sotto il livello del mare (e la situazione viene aggravata dalle frequenti inondazioni). In programma c'è l'attuazione di un piano anti-allagamenti con il cosiddetto Giant Sea Wall, un muro pensato per arginare le maree e difendere la costa. Il governo, però, avrebbe già stabilito quale potrebbe essere la nuova capitale dell'Indonesia, la città di Nusantara.

