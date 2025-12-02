Qual è il miglior paese al mondo in cui acquistare una casa per le vacanze

Volete acquistare una casa per le vacanze, così da trascorrere le estati tra sole, mare e relax? Ecco quali sono i paesi più convenienti per farlo.

Il trend travel più gettonato del momento è quello di organizzare diverse vacanze durante l'anno, magari concedendosi semplicemente dei weekend fuori città per evitare di spendere cifre folli. Sebbene quasi tutti desiderino andare alla scoperta del mondo visitando posti sempre nuovi, da qualche tempo a questa parte sono sempre di più coloro che sognano di acquistare la classica "casa per le vacanze", dove trascorrere intere estati tra sole, mare e spiaggia. Complici gli aumenti dei fitti, diventare proprietari di un immobile in una meta balneare diventa quasi più conveniente. Qual è il miglior paese in cui comprare una seconda casa?

Quanto costa acquistare casa in Spagna

In quanti sognano di acquistare una casa per le vacanze estive? Secondo una ricerca sul tema condotta da Property Finder, azienda internazionale specializzata in immobili, il miglior paese al mondo per avere una seconda proprietà è la Spagna. Visitata da oltre 18 milioni di turisti ogni anno, si è aggiudicata un punteggio di 79,3/100 grazie alla sua ricchezza culturale (ospita 50 siti dichiarati Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO), alla sua facile accessibilità e al suo stile di vita attraente. Il prezzo medio per un appartamento con due camere da letto? Meno di 200mila euro. Al secondo posto c'è la Francia, apprezzata soprattutto per il suo stile di vita e per il suo ambiente, anche se qui gli acquisti sono "riservati" a coloro che vantano redditi elevati.

La lista dei migliori paesi al mondo in cui acquistare una seconda casa

A completare la top 3 dei paesi migliori in cui acquistare una casa per le vacanze c'è il Portogallo. Ritmo di vita rilassato, oltre 300 giorni di sole all'anno e prezzi competitivi (in media un immobile costa meno di 200mila euro): vivere qui, anche solo durante l'estate, sembra essere un vero e proprio sogno. A chiudere la lista ci sono gli Emirati Arabi (dove però i prezzi non sono propriamente accessibili) e gli Stati Uniti, dove per ottenere un ottimo rapporto qualità-prezzo bisogna spostarsi fuori dalle grandi città. In quanti si lasceranno ispirare da questa lista e andranno alla ricerca di una seconda casa all'estero?