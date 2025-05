video suggerito

Perché questa cittadina viene definita la “Roma portoghese” Sapete che in Portogallo esiste una cittadina che viene paragonata a Roma? Ecco per quale motivo. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Valeria Paglionico

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Viaggiare in giro per il mondo è uno dei piaceri della vita e, complici i prezzi stracciati dei voli offerti dalle compagnie low-cost, sono sempre di più coloro che provano a completare il tour dell'Europa. In molti, inoltre, vanno alla ricerca di luoghi originali e super Instagrammabili, capaci di far accumulare like con un unico scatto. Un esempio? Questa città del Portogallo che viene spesso definita la "Roma portoghese": ecco per quale motivo ha ottenuto questo soprannome.

Perché Braga è ancora semi-sconosciuta

Si chiama Braga ed è uno dei "tesori nascosti" del Portogallo. Si trova a circa 40 minuti d'auto da Porto e al momento è ancora fuori dai soliti tour turistici super affollati. Vanta innumerevoli luoghi meravigliosi, dei panorami mozzafiato e una vita notturna abbastanza dinamica ma, complice il fatto che non ha un suo aeroporto, non ha mai raggiunto la popolarità di Lisbona o dell'Algarve, attualmente vittima di overtourism. Per quale motivo questa cittadina ha attirato le attenzione degli appassionati di viaggi, soprattutto quelli che bazzicano sui social? A causa del fatto che viene definita la Roma portoghese anche dai locali

Braga

Cosa rende Braga simile a Roma

Per quale motivo Braga è nota come la "Roma portoghese"? Oltre a vantare origini romane, è ricca di storia, di cultura e di edifici religiosi in stile barocco e gotico, proprio come quelli che sorgono nella capitale italiana. Come se non bastasse, il continuo suono delle campane rende l'atmosfera ancora più suggestiva, rivelando la devozione della cittadina al mondo spirituale. È importante, però, sottolineare che Braga non è solo devozione, nel suo centro storico ci sono anche locali vivaci, bar alla moda e boutique eleganti, dunque tutto il necessario per renderla una meta turistica super appetibile. In quanti la sceglieranno per la loro prossima vacanza?

Braga