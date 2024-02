Perché l’Irlanda del Nord è la meta da scegliere per il prossimo viaggio Intendete organizzare una vacanza davvero memorabile e spettacolare ma hai solo pochi giorni di ferie a disposizione? Fareste bene a puntare tutto sull’Irlanda del Nord: ecco perché si rivelerà la vostra meta ideale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Sei alla ricerca di una vacanza davvero memorabile e spettacolare ma hai solo pochi giorni di ferie a disposizione? Niente panico, sarai lieto di sapere che esiste una destinazione che si rivelerà perfetta per le tue esigenze e che soprattutto è fuori dai soliti itinerari proposti da siti e agenzie di viaggio. Scenari suggestivi, siti storici unici, fiorente scena gastronomica: ecco tutti i motivi per cui faresti bene a prenotare subito un volo per l'Irlanda del Nord (che per giunta è a meno di 90 minuti di volo da Londra).

La storia del sentiero del gigante

L'Irlanda del Nord è l'ideale per un weekend fuori città, soprattutto se si intende evitare i grandi centri urbani per darsi alle passeggiate immersi nella natura selvaggia.

Giant's Causeway

Per coloro che amano il trekking la prima tappa dell'itinerario dovrebbe essere Giant's Causeway, il sentiero del gigante dichiarato patrimonio dell'UNESCO: dà sull'Oceano Atlantico e nasconde una leggenda molto originale, si dice infatti che la strada fu rialzata dal gigante Finn McCool per attraversare il mare d'Irlanda e affrontare un rivale in Scozia.

Causeway Coastal Route

Si può poi continuare il viaggio con la Causeway Coastal Route, una lunghissima strada che unisce Belfast e Derry-Londonderry caratterizzata da scogliere, archi marini e spiagge sconfinate.

Il ponte di corda di Carrick-a-Rede

Dal ponte di corda alle grotte di Game of Thrones

Lungo il percorso si incontreranno anche l'iconico ponte di corda di Carrick-a-Rede (conduce a Carrick Island) e la scogliera di The Gobbins, dove è possibile ammirare nel loro habitat naturale delfini e pulcinelle di mare.

The Gobbins

Un picnic lungo Portstewart Strand, stando bene attenti ad avvistare le farfalle verdi tra le dune, una passeggiata sulla spiaggia di Portstewart Strand, nella contea di Londonderry, un giro tra i villaggi sulle sponde di Lough Neagh, il lago più grande d'Irlanda, una visita alle Grotte di Cushendun (dove sono state girate alcune scene di Game of Thrones).

Grotte di Cushendun

Si potrebbe continuare con degustazione di whiskey, visite a birrifici artigianali e cene a base di pesce locale. Insomma, in Irlanda ce n'è davvero per tutti i gusti, non resta dunque che prenotare un volo per godersi delle simili meraviglie.

Jameson Bow Street Distillery