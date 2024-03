Perché la Norvegia è la meta ideale per le prossime vacanze Il paese da visitare assolutamente se siate amanti della natura e dei panorami mozzafiato? La Norvegia: ecco per quale motivo si rivelerà la meta ideale per la vostra prossima vacanza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Avete intenzione di organizzare una vacanza da sogno ma non volete puntare sulle classiche mete turistiche? La soluzione che fa al caso vostro non è oltreoceano, anzi, è molto più vicina di quanto potreste immaginare: si tratta della Norvegia, il paese nordeuropeo iper moderno ma che allo stesso tempo è riuscito a mantenere intatto il suo legame con la natura selvaggia. Case che sembrano essere uscite dalle fiabe, foreste rigogliose e meravigliose aurore boreali: ecco per quale motivo dovreste assolutamente visitare per vivere un'esperienza davvero indimenticabile.

Cosa fare in Norvegia

La Norvegia è una vera e propria festa per gli occhi e non solo per le sue cittadine colorate con le case dai tetti a spiovente che sembrano essere uscite dalle fiabe, il paese offre anche degli splendidi paesaggi naturali in cui perdersi sia con il corpo che con l'anima.

Norvegia

Foreste rigogliose e selvagge, distese di ghiaccio artico "accecante", fiordi in blu luccicante: i grandi spazi aperti sono una delle tante ricchezze della nazione scandinava, soprattutto per coloro che amano le escursioni e il trekking. Non mancano la cucina gustosa, la fauna selvatica, le grandi città dall'animo iper moderno e le splendide aurore boreali, dettaglio che attira turisti praticamente da ogni parte del mondo.

L'aurora boreale in Norvegia

Norvegia, i luoghi da visitare

Cosa visitare in Norvegia? Gli amanti delle escursioni possono arrivare fino alla punta del mitico Trolltunga (Lingua di Troll), un'incredibile formazione rocciosa che si protende precariamente sul lago Ringedalsvatnet nella contea di Vestland.

La Lingua di Troll

Per coloro che preferiscono il totale relax l'ideale è una crociera attraverso i canyon del Geirangerjord, dove tra fiordi, cascate e acque cristalline si rimarrà letteralmente senza parole.

Fiordo Geirangerfjord

A Flåm, invece, si può salire sul treno che viaggia sulle rotaie più ripide del mondo, attraversando pendii vertiginose, tunnel e cascate spumeggianti. Se si amano la neve e le temperature rigide si può invece optare per l'arcipelago delle Svalbard, si trova a un soffio dal Polo Nord ed è il regno degli orsi polari (se ne contano almeno 3.000), mentre a Tromsø si può imparare a seguire le tracce delle renne e delle volpi artiche. Insomma, la Norvegia sembra essere un vero e proprio paradiso, a questo punto non resta che prenotare un volo e preparare le valigie.

Svalbard