Dalla Thailandia alle Isole greche, quali sono i viaggi da fare assolutamente nel 2024 Esperienze uniche e indimenticabili, dal Santuario degli Elefanti, al parco dedicato alle tigre. Quali sono le mete di tendenza per le vacanze.

A cura di Annachiara Gaggino

Santorini

Viaggiare apre la mente e regala ricordi indelebili. Ogni luogo è unico e ha le sue magie, ma a seconda dei periodi e delle tendenze ci sono delle destinazioni che vivono periodi di maggiore visibilità. È il caso dell'Africa, che ultimamente è diventata una meta ambita per moltissimi avventurieri, desiderosi di vivere l'esperienza indimenticabile del Safari. Poi ci sono dei grandi classici come le Maldive e le Isole greche, ma anche viaggi più particolari come Sri Lanka e Thailandia.

Thailandia, tra elefanti e acque cristalline

La Thailandia è perfetta qualunque cosa si desideri da una vacanza, dalle avventure nella giungla alle spiagge paradisiache. Questo Paese consente di divere delle esperienze uniche, come quella di interagire con gli elefanti nel loro santuario a Khao Lak. I paesaggi selvaggi e verdeggianti della foresta thailandese che si possono trovare nel Parco Nazionale di Khao Phra Thaeo, si alternano alle acque cristalline della costa: Patong, Kata e Karon, sono alcune delle spiagge più famose. Se oltre che nella natura ci si vuole immergere anche nella cultura locale, allora è bene perdersi tra le strade di Ko⁢ Lanta e nel suo mercato notturno.

Spiaggia di Railay a Krabi

Città e savana in Sud Africa

Il Safari è uno dei viaggi più di tendenza nell'ultimo periodo. L'Africa offre diversi parchi dove vivere questa esperienza unica, alcuni in Kenya, altri in Namibia, ma se si vuole alternare la savana con altri paesaggi il Sud Africa è perfetto. Da Città del Capo a Johannesburg, si possono alternare visite culturali ad avventure nella natura. Suggestivo anche Capo di Buona Speranza, il promontorio in cui verso la fine del 1400 sbarcarono i primi navigatori europei.

Città del Capo

Grecia, un tour delle Isole

Uno dei modi migliori per esplorare la varietà della Grecia è combinare diverse isole in un unico viaggio. Iniziare da Mykonos, caratterizzata dalle tipiche stradine stette e i siti archeologici. Magici tramonti si potranno ammirare da Santorini, scavata nella scogliera della Caldera, dove balconi e piscine private offrono viste sull'azzurro dell'Egeo.

Mykonos

Il mare paradisiaco delle Maldive

L'arcipelago tropicale è il sogno di ogni amante del mare e dello snorkeling. Una vacanza alle Maldive offre sia avventura che relax, i resort negli atolli sono luoghi perfetti per allontanarsi la caos e concedersi qualche giorno immersi in un paradiso terrestre. Di recente ha inaugurato una struttura con una pista di atterraggio privata che consente agli ospiti di lanciarsi con il paracadute, accompagnati da professionisti.

Un'isola delle Maldive

Città e isole portoghesi

Il Portogallo e le sue isole offrono un paesaggio molo vario. Partendo da Lisbona, con le sue strade cosmopolite, gli edifici piastrellati e i quartieri eccentrici, per poi volare verso le Azzorre, un paradiso per gli esploratori fatto di laghi, lagune e valli verdeggianti. Il viaggio termina a Porto, l'affascinante città acciottolata sul fiume Douro.

Porto

Cultura e costa nello Sri Lanka

Piccolo, facile da esplorare e ricco di fascino, lo Sri Lanka è una destinazione affascinante. Si può iniziare la propria avventura salendo sull'antica fortezza rocciosa di Sigiriya e ammirando le meraviglie della fauna selvatica nel Parco Nazionale di Minneriya. Proseguire poi a sud verso Kandy, per scoprire le attrazioni della capitale collinare, inclusa una gita al sacro Tempio del Dente e ai Giardini Botanici Reali. Successivamente. Da godersi assolutamente la vista della costa dalle Jetwing Saman Villas in cima alla scogliera, prima di finire a Colombo.

Cascate di Ramboda in Sri Lanka

Il magico Rajasthan

Colori, spezie e alle ricchezze culturali, questo Stato dell'India settentrionale offre esperienze magiche. Dai safari nel Parco nazionale di Ranthambore, dove si possono vedere le tigri nel loro ambiente alla frenetica Delhi per ammirare la finezza del marmo del Taj Mahal all'alba e la "città rosa" di Jaipur per visitare i templi haveli.

Un Safari nel Paro di Ranthambore