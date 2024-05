video suggerito

Perché la Tour Eiffel aumenta i prezzi dei biglietti: costeranno il 20% in più Per salire sulla Tour Eiffel il biglietto costerà il 20% in più: ecco a partire da quando e perché.

A cura di Giusy Dente

Tour Eiffel

Tra i monumenti annualmente più visitati al mondo c'è sicuramente la Tour Eiffel, simbolo di Parigi e icona degli innamorati. La torre francese è una tappa fissa per i turisti, che giungono in città desiderosi di vedere finalmente dal vivo la famosa struttura in ferro e scattare una foto ricordo. Alta 330 metri, fu ideata da Gustave Eiffel come opera temporanea per l'Esposizione universale di Parigi del 1889, anno in cui si celebrava il centenario della Rivoluzione francese. L'idea era lasciarla in piedi per 20 anni, ma contrariamente ai piani iniziali, non fu mai abbattuta. Ad oggi, il sito ufficiale propone diverse tipologie di biglietti, che sono comunque acquistabili anche in loco presso le biglietterie del monumento. Le tariffe, però, presto cambieranno: è previsto un aumento sui prezzi dei ticket.

Quanto costa salire sulla Tour Eiffel

Accedere al giardino della Torre per una passeggiata è gratuito, mentre per salire sul monumento bisogna pagare un biglietto di accesso, che consente di visitare i tre piani, fino alla sommità. La Tour Eiffel accoglie i visitatori tutti i giorni dalle 09:30 alle 23:45 (dalle 09:00 alle 00:45 nei mesi di luglio e agosto) ed è possibile effettuare visite guidate ed esperienze per coppie, per esempio quelle con brunch incluso. I prezzi variano seconda della modalità di salita e della destinazione scelta. Il prezzo per adulti si applica dai 25 anni in su. Sono previste tariffe scontate per giovani, bambini e per i portatori di handicap mentre sotto i 4 anni si entra gratis.

Tour Eiffel

Per quanto riguarda la tariffa base per adulti i costi sono:

scala in vetta + biglietto ascensore: 22,40 euro

biglietto per la scala del 2° piano: 11, 80 euro

biglietto per l'ascensore del vertice: 29,40 euro

biglietto per l'ascensore al 2° piano: 18,80 euro.

Tour Eiffel

Perché aumenterà il costo del biglietto

I costi attualmente visibili sul sito ufficiale subiranno presto un aumento. Il rincaro, pari al 20%, è stato deciso per aiutare a coprire i costi dei lavori di ristrutturazione e le perdite finanziarie durante la pandemia. La crisi sanitaria dovuta al Covid ha avuto notevoli ripercussioni sul settore turistico e ci sono ancora delle significative perdite da fronteggiare, non ancora sanate. Basti pensare che nel 2020, meno di 1,6 milioni di persone hanno visitato la Torre Eiffel, rispetto ai quasi 6,2 milioni di visitatori dell'anno precedente, ha riferito alla CNN la società che gestisce il monumento Sociéte d'Exploitation de la tour Eiffel (SETE). L'anno successivo sono stati meno di 2,1 milioni di persone.

Tour Eiffel

In entrambi gli anni i costi operativi sono stati circa il triplo del fatturato complessivo dell'edificio, ha spiegato l'ente. Dietro l’aumento dei costi ci sono anche i lavori di ristrutturazione come le misure di prevenzione del piombo e la verniciatura della torre. Si prevede che i lavori di tinteggiatura dureranno fino al 2027 mentre sono previsti lavori anche sugli ascensori, che comporteranno chiusure occasionali. Jean-François Martins, il direttore della società, ha parlato a France Bleuche di un investimento pari a 380 milioni di euro per i lavori. Ecco perché un biglietto per adulti con giro in ascensore fino alla cima, che attualmente costa 29,40 euro, costerà 35,30 euro dal 17 giugno in poi.