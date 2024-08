Perché ora è il momento di andare in vacanza a Parigi, nonostante le Olimpiadi

video suggerito

A cura di Arianna Colzi

Parigi

Parigi durante i Giochi Olimpici 2024 si divide in due grandi gruppi di persone: i residenti, almeno quelli che hanno potuto, che sono partiti per le vacanze in concomitanza con le due settimane di Olimpiadi e i turisti che affollano la Capitale francese godendosi a pieno l'esperienza a Cinque Cerchi. Per questi ultimi, infatti, le due settimane olimpiche potrebbero rivelarsi un buono periodo per fare una vacanza a Parigi. In un articolo della BBC si legge come hotel e ristoranti abbiano dovuto abbassare i prezzi per via del calo degli incassi durante i Giochi. L'altra faccia del periodo olimpico, infatti, è meno rosea: visti i prezzi altissimi per soggiornare in hotel o affittare una camera, molti turisti hanno optato per altri periodi in cui visitare la capitale francese.

Visitare Parigi durante le Olimpiadi conviene?

Parigi è il centro del mondo in queste due settimane. Un centro piuttosto deserto, però, visto che i turisti che sono presenti nella Capitale sono troppo pochi rispetto alle aspettative, lasciando quasi basiti i residenti rimasti in città che riescono a godere di una città meno affollata e forse più vivibile. Un ristoratore di un locale nel Quartiere Latino, il cui mese di luglio è stato il peggiore in termini di incassi da 25 anni a questa parte, aggiunge un altro fattore alla riflessione sui prezzi: i tanti blocchi di sicurezza e le variazioni alla circolazione potrebbero aver scoraggiato i turisti a prenotare una vacanza a Parigi tra la fine di luglio e l'inizio di agosto. Anche nei mesi di giugno e luglio c'è stato un effetto pre-olimpico con molti hotel che sono rimasti vuoti per via dei costi già altissimi.

Il tuffo nella Senna durante i Giochi

Tutto questo, però, determina una conseguenza: le Olimpiadi diventano un evento per ricchi che possono permettersi prezzi alle stelle per i biglietti arei e i soggiorni in hotel. Un'altra inevitabile conseguenza, soprattutto per i ristoranti e i locali, è l'abbassamento dei prezzi nei locali per riuscire a intercettare quella fetta di turisti che sembra scoraggiata dai prezzi proibitivi di Parigi. Nel Quartiere Latino è stato possibile mangiare a meno di 8 euro e con i prezzi medi degli hotel che sono tornati a 258 euro a notte durante i Giochi, dopo un'impennata che li aveva visti raggiungere il picco di 342 euro il mese scorso. In generale, dunque, gli operatori del terzo settore iniziano a sembrare molto scettici sull'ipotetico ritorno economico delle Olimpiadi. Anche per coloro che non sono interessati a godere dello spettacolo dei Giochi, visitare Parigi in questo periodo potrebbe essere un'occasione unica per vederla più libera e tranquilla, approfittando anche del calo momentaneo dei prezzi tendenzialmente poco accessibili.