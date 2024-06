video suggerito

Perché il 16 giugno è il Bloomsday: come si festeggia la giornata di James Joyce e del suo Ulisse Il 16 giugno in Irlanda e nel resto del mondo si festeggiano con eventi a tema James Joyce, l'Ulisse (il suo capolavoro) e il protagonista Leopold Bloom.

A cura di Giusy Dente

Bloomsday Festival 2022 a Dublino

Il 16 giugno in Irlanda e nel resto del mondo è la giornata di James Joyce, dell'Ulisse (il suo capolavoro) e del personaggio che ne è protagonista, Leopold Bloom. La festa ormai si è estesa ben oltre i confini irlandesi, la terra dello scrittore: ovunque, in questa giornata specifica, ci si riunisce, si legge il romanzo, si riflette sul suo significato senza tempo in un'atmosfera fatta di arte e musica. Infatti vengono organizzati, per l'occasione, tour gastronomici, conferenze, tour, eventi culturali, in modo da mettere a disposizione dei partecipanti un'atmosfera festosa, stimolante e colorata.

Perché il 16 giugno

La scelta del 16 giugno, per festeggiare il Bloomsday, non è affatto casuale. La data ha un legame col libro stesso, perché è proprio nel giorno 16 giugno 1904 che si comincia a seguire Leopold Bloom per le strade della sua Dublino, nella sua quotidianità. L'intero romanzo si svolge nell'arco di quest'unica giornata, è il viaggio del protagonista nella città: l'agente va a un funerale, poi si reca negli uffici del Freeman Journal, pranza in un ristorante, incontra Stephen Dedalus, poi rientra a casa. Se quest'ultimo ricopre un po' il ruolo di Telemaco, facendo un parallelismo con l'Odissea di Omero, Molly la moglie di Bloom incarna invece Penelope (ma decisamente meno fedele al marito). Il viaggio di Bloom, il suo modo di stare al mondo, le attività che compie e le persone che incontra, sono funzionali a restituirci la sua personalità, che trova il massimo dell'espressione nei flussi di coscienza dell'uomo. Ma il 16 giugno ha un legame anche con la biografia di James Joyce. È il giorno in cui diede appuntamento per una passeggiata a quella che sarebbe poi diventata la compagna della sua vita, Nora Barnacle.

La statua di James Joyce a Trieste

Cosa si fa il 16 giugno

Ovviamente è Dublino il cuore pulsante delle celebrazioni. Qui le attività sono varie: la rappresentazione del racconto Grace di Joyce al Bewley's Café, una celebrazione musicale dell'Ulisse nella National Concert Hall, una rievocazione al Dalkey Castle fatta da attori con estratti da Ulisse, Dubliners e Dedalus. Ci saranno poi letture improvvisate nei pub, nei caffè e nelle strade della città, tour a piedi che toccheranno i luoghi citati nel romanzo, mostre, tour gastronomici dedicati ai cibi e alle bevande consumate da Leopold Bloom e dai suoi amici nel romanzo. Il centro delle celebrazioni è il James Joyce Centre. Genova festeggia da molti anni il Bloomsday. Oggi, per il 19esimo anno consecutivo, il Centro storico di Genova mette a disposizione un fitto calendario di eventi, per tutta la giornata, compreso un evento con decine di volontari impegnati a dare vita ai diciotto episodi dalle 9 del mattino fino a mezzanotte.

Bloomsday Festival 2022 a Dublino

Immancabile all'appello Trieste, dove James Joyce visse per molti anni, la sua seconda patria. Qui da 15 anni si organizza il Bloomsday 2024 – Una festa per Joyce, che culmina il 16 giugno, con molteplici eventi in diversi poli della città. Il Bloomsday è molto caro anche a Roma. Nella Capitale, come da consuetudine, Terence Share leggerà l’Ulisse in lingua originale, nella Sala 1 dell’ambasciata a partire dalle ore 19:00 del 16 giugno. L’evento è ovviamente gratuito e aperto a tutti; i partecipanti sono invitati a portare una copia di libro. Eventi anche a Salerno, dove il Bloomsday della Fondazione Carisal andrà avanti fino al 25 giugno presso il Complesso San Michele tra letture, rappresentazioni e attività culturali legate al romanzo