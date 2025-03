video suggerito

Sagre e feste di San Patrizio nel weekend del 15 e 16 marzo, gli eventi regione per regione Sabato 15 marzo e domenica 16 marzo 2025 sono tanti le iniziative lungo tutta la penisola. Dagli appuntamenti culturali alle attività da fare all'aria aperta, scopriamo cosa fare nel weekend del 15 e 16 marzo.

A cura di Arianna Colzi

Anche se il tempo sembra non agevolare troppo i piani per questo fine settimana, gli eventi non si fermano nel weekend del 15 e 16 marzo. Dagli appuntamenti culturali a quelli enogastronomici, passando per mostre e iniziative, c'è un'ampia scelta tra le attività da fare. Inoltre, lunedì 17 marzo sarà San Patrizio per questo tanti appuntamenti nel weekend saranno già in a tema San Patrizio. Vediamo cosa fare nel weekend del 15 e 16 marzo 2025.

Irish Week di San Patrizio in Lombardia e gli eventi nel weekend del 15 e 16 marzo

Tanti appuntamenti in Lombardia. Primo fine settimana al Villaggio delle Uova 2025 a Pavia. Sabato e domenica a San Martino Siccomario comincia l'evento a tema Sweet Skating. Sette imperdibili weekend per tutta la famiglia, tra giochi e attrazioni. Per la Irish Week, in Lombardia, Bord Bia – ente governativo irlandese per la promozione dei prodotti food & beverage – e Turismo Irlanda si organizzano. A Taste of Ireland, il food festival che celebra le eccellenze gastronomiche dell’Irlanda, propone dal 9 al 17 marzo 2025 una selezione di ristoranti del capoluogo meneghino e d’Italia che offriranno un menù tutto irlandese. A Milano, poi, nella splendida Villa Necchi Campiglio, sabato 15 e domenica 16 marzo 2025 dalle 10 alle 18 arriva Soffio di Primavera: fiori, piante e idee per il giardino.

Una foto scattata a Villa Necchi

Festa degli agrumi e altri eventi in Piemonte il 15 e 16 marzo

Diverse iniziative anche in Piemonte. Nelle valli dell'Ossola, nel Distretto Turistico dei Laghi, sono tante le opportunità all'aria aperta, dal trekking panoramico alle escursioni in bici. Per esempio questo weekend, da sabato 15 marzo, c'è la Festa degli Agrumi di Cannero, comune in provincia di Verbano-Cusio-Ossola, mentre un altro evento fiorito si tiene a partire da domenica 16 marzo nel Giardino Botanico di Villa Taranto, una villa che ha sede a Verbania.

Castelli di Cannero sul Lago Maggiore

A teatro con Vanessa Incontrada e altri eventi in Emilia Romagna nel weekend del 15 e 16 marzo 2025

Tanti gli appuntamenti anche in Emilia-Romagna. Nel weekend del 15 e 16 marzo 2025 a palazzo d'Accursio a Bologna inaugura il progetto espositivo Azzurro Fragile. Sabato 15 marzo, a partire dalle 21, invece, al Teatro Duse arriva Vanessa Incontrada con il suo spettacolo Ti sposo ma non troppo al Teatro Duse. La Sagra della Raviola, invece, approda a Castel Maggiore, provincia di Bologna, tra attività, mostre e serate, oltre alla tradizionale Camminata della Raviola.

Eventi a Roma e nel Lazio nel weekend del 15 e 16 marzo

In occasione dell'ultima partita dell'Italrugby nel Sei Nazioni in casa contro l'Irlanda, sabato 15 marzo, Peroni Nastro Azzurro organizza insieme alla Federazione Italiana Rugby riapre il Peroni Nastro Azzurro Terzo Tempo Village. Per la terza volta in questa edizione del Sei Nazioni 2025, il Peroni Nastro Azzurro Terzo Tempo Village accoglierà i tifosi di entrambe le squadre in un ambiente dinamico ed emozionante, per celebrare insieme la chiusura del torneo in grande stile grazie all’atmosfera di festa e pura convivialità che solo il Terzo Tempo sa regalare.