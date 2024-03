Patrica, il piccolo borgo italiano che vende case a 1 euro (ma nessuno le compra) Patrica è un piccolo borgo siciliano. Il sindaco sta promuovendo la vendita di case abbandonate, tra molte difficoltà. Fino ad ora ne sono state vendute solo 2. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Le città stanno perdendo il loro fascino. Grandi opportunità lavorative, continue possibilità di incontro, sempre qualcosa di interessante da fare, stimoli in ogni dove. Ma a che prezzo? Le città sottopongono inevitabilmente a un notevole stress, a ritmi frenetici, a rinunce: basti pensare alla difficoltà di affittare e comprare casa. I prezzi sono alle stelle e diventa del tutto infattibile potersi permettere un alloggio dignitoso. La problematica del caro affitti riguarda soprattutto gli studenti, ma non risparmia i lavoratori over 30 e over 40. Di contro, c'è chi in piccoli comuni destinati a sparire, dà la possibilità di comprare alloggi a cifre simboliche, per rilanciare il territorio e il turismo, per dare nuove linfa vitale a luoghi ormai disabitati, di cui si fatica anche a conoscere l'esistenza. È questo il caso di Patrica, un remoto borgo medievale di appena 3.000 abitanti situato a sud di Roma, il luogo perfetto dove riscoprire la cosiddetta vita lenta, contro il burnout e la frenesia della città, per condurre un'esistenza all'insegna della tranquillità. In molti vorrebbero trasferirsi qui, ma ci sono alcuni impedimenti che ostacolano la vendita di queste abitazioni, tutte in disuso, che attendono solo di essere abitate e di godere di nuova vita.

Case in vendita a Patrica

Patrica si aggiunge al lungo elenco di comuni italiani semi disabitati che hanno messo in vendita proprietà abbandonate. L'iniziativa va avanti già da alcuni anni. Il piccolo comune di Laurenzana, paese di 1.700 abitanti in provincia di Potenza (Basilicata) regalava case a 1 euro senza nessuna cauzione. Ha aderito al progetto Case a 1 euro anche Sambuca (Sicilia), con tanto di agevolazioni e sconti sulle tasse comunali in cambio della ristrutturazione degli immobili. L'iniziativa, per rianimare il borgo, ha visto richieste da ogni parte del mondo. Stesso discorso per Mussomeli, in provincia di Caltanissetta (Sicilia), dove alla soglia delle cento vendite (quasi tutte da parte di acquirenti stranieri) sono partiti i lavori di ristrutturazione. A differenza di Mussomeli, Patrica non ha avuto la stessa sorte. Qui, infatti, si stanno riscontrando più problemi nella cessione delle abitazioni, benché siano ormai vuote da anni: tutti se ne sono andati col passare del tempo, per cercare fortuna altrove.

Il sindaco Lucio Fiordaliso ha riscosso l'interesse persino della BBC, che lo ha intervistato per sapere di più sull'iniziativa. "Abbiamo prima mappato tutte le case abbandonate e lanciato un appello ufficiale ai proprietari originali per invitarli a consegnare le loro fatiscenti proprietà di famiglia, ma siamo riusciti a vendere solo due case per un euro" ha ammesso con un po' di rammarico. La burocrazia non è dalla sua parte. Mentre le autorità locali nelle città sottopopolate a causa di terremoti e altre calamità naturali hanno la giurisdizione per mettere in vendita le case abbandonate senza il permesso dei proprietari, la stessa norme non si può applicare altrove. Difatti a Patrica il problema principale è proprio questo. "Serve innanzitutto la disponibilità dei proprietari, o dei loro eredi, a dismettere le loro vecchie case – ha spiegato Fiordaliso – Solo allora potremo mettere in vendita queste proprietà con il loro consenso, il che rende il processo molto complicato. Quasi impossibile. La vendita di potenziali case da un euro si trovava in una situazione di stallo, poiché la maggior parte dei parenti che condividevano la stessa proprietà erano in disaccordo tra loro per motivi personali o non riuscivano ad accordarsi sulla vendita, alcuni si parlavano o si conoscevano a malapena, altri vivevano in città lontane e anche all’estero".

Si tratta di persone che magari non risiedono più in Italia da decenni, che sono emigrate in Stati Uniti, Canada, Argentina. "È come cercare un ago in un pagliaio" ha concluso il sindaco. Le uniche due case abbandonate che Patrica è riuscita a vendere erano di proprietà esclusiva di due persone del posto, quindi non c'è stato bisogno di risalire a cugini di quarto grado o pronipoti sparsi in giro per il mondo. Senza complicazioni, la vendita è stata completata agevolmente. Le faide familiari, invece, sono un grande problema, perché i parenti a volte si impuntano nel non voler vendere per vendetta, per antichi rancori, per controversie mai superate legate all'eredità. Un’altra ragione per cui il sistema dell’euro a Patrica riscuote poco successo è che la maggior parte delle abitazioni è effettivamente in condizioni pessime: sono case trascurate e vecchie, ben poco desiderabili, che necessitano di lavori di ristrutturazione importanti. È questo il caso dei fratelli Valleco, di cui la CNN ha riportato la storia.

Loro hanno deciso di mettere sul mercato la casa abbandonata dei genitori, con scarso successo: "Abbiamo pensato: perché non provarci? Anche solo per un euro ci libereremmo di un mucchio di sassi inutili. Eravamo curiosi di vedere se qualcuno fosse comunque interessato ad acquistare. Eravamo consapevoli che dopo mezzo secolo la casa dei nostri genitori era ridotta in macerie, era totalmente distrutta, come rasa al suolo. Il tetto e la maggior parte dei muri erano crollati, lasciando una stanza all’aperto ricoperta di erba e cespugli. Tutto ciò che restava era un fazzoletto di terra, un brutto giardino proprio nel cuore del centro storico. Ci siamo resi conto che nessuno l'avrebbe mai comprato. È un cattivo investimento che richiede molti soldi per ricostruire la casa. Vale più la pena acquistare un piccolo cottage rurale nei dintorni". Per fortuna, non tutte le case abbandonate di Patrica sono così, alcune hanno suscitato l’interesse di potenziali acquirenti dagli USA, come spiegato da Fiordaliso: "Alcuni stranieri sono venuti a vedere le abitazioni abbandonate da un euro. C'era molto interesse ma sfortunatamente non avevamo niente da offrire loro".

Per questo motivo il Comune ora si sta muovendo in direzione di alcuni lavori che possano rendere più attraente il paese: il municipio ha recentemente finanziato il rifacimento delle facciate esterne di alcuni antichi palazzi e sta dando agevolazioni fiscali per chi ristrutturare immobili inutilizzati. Finora sono stati aperti due nuovi B&B e un ristorante. L'agente immobiliare locale Ilario Grossi ha detto alla CNN che diversi discendenti di emigranti hanno recentemente visitato Patrica per vedere le proprietà. Il problema è che le case da 20.000 euro si sono rivelate più attraenti: "C'è interesse, ma poi vedono il cattivo stato delle vecchie case e preferiscono optare per appartamenti chiavi in ​​mano già ristrutturati o che necessitano solo di piccole riparazioni. Quindi è molto più conveniente acquistarne uno più nuovo piuttosto che prendere un vecchio edificio che necessita di una ristrutturazione importante, dove il costo finale finirebbe per essere molto più alto". Fiordaliso crede ancora nella sua idea ed è disposto a fare da paciere anche tra i parenti in guerra per il bene del suo paese e per dargli un futuro.